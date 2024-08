Saša Peršon (59)., nekadašnji igrač Rijeke, Dinama i Hajduka (igrao još i za Cannes), danas trener juniora Orijenta, u nogometu je već 45 godina.

LIGA NACIJA: Utakmice hrvatske reprezentacije gledajte na platformi Voyo na kanalu Nove TV, gdje god se nalazili

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Danas svi komentiraju nogomet i znaju sve'

"Smatram se za nekog tko nešto zna o nogometu, uzet ću si to za pravo i reći", kazat će Saša Peršon.

"igrao sam profesionalno nogomet u klubovima u kojima sam igrao. Odigrao sam i tri utakmice za reprezentaciju Hrvatske, kad je reprezentacija tek nastajala. Više od dvadeset godina sam trener. Da, mislim da se koliko-toliko razumijem u nogomet", u šali nam je rekao jutros Saša Peršon. Priča je mogla početi...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gledajte, znam ja da danas svi komentiraju nogomet, svi znaju sve, svi se prave pametni na najjače. Ok, svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali nekako, ako sam u nogometu čitav život i sad trener više od dvadeset godina, smatram da neke stvari mogu dobro procijeniti, iako i mogu promašiti. Bože dragi, sport je to, nogomet je nepredvidiva igra. Zato ga toliko i volimo", objašnjava Saša Peršon i nastavlja:

"Na televiziju znaju doći osobe koje baš i nisu poznate u nogometu, sumnjivog su nogometnog podrijetla, da se tako izrazim. Možda su završili neke škole ili akademije, pa su na taj način naučili o nogometu, ali smatram da nikako nije isto kad netko igra profesionalno nogomet i onda postane trener u odnosu na nekog tko nije bio nogometaš i postao trener. Ipak je razina znanja o nogometu veća kod osobe koje je bila profi nogometaš".

Nastavio je Saša Peršon monolog...

"Znam da dosta komentara ide u navijačkom smislu. Smatram da mi treneri koji smo prošli sve i svašta i kao igrači, da želimo realno opisati i objasniti stvarno stanje stvari i situaciju, sviđala se ona nekom ili ne. Nije dobro komentirati i razmišljati što smijemo reći, da ne bi neko nešto možda rekao, da netko ne bi nešto zamjerio. Ima tu svega i svačega. Znam da je teško biti realan, jer neke stvari netko mora prihvatiti ili se ne mora složiti, ali to je jedino neko normalno komentiranje, ne navijačko, da bi se išlo na ruku nekom klubu i tako, da se netko ne bi nekom zamjerio", tvrdi Saša Peršon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Miro Balov

Rezultat je najbitniji

Azerski lavovi zvani Qarabag isto su tako uvjereni da rezultat od 3-0 iz prve zagrebačke playoff utakmice za Ligu prvaka nerealan, ako uzmemo u obzir sve prilike koje je Qarabag imao i promašio.

"Mi treneri smo takvi da, kad vam netko kaže - slušaj, utakmica će biti takva i takva. Na kraju ćeš dobiti s 3-0. Ma, svi bi to prihvatili. Jer, rezultat je najbitniji, on je krajnje mjerilo uspješnosti. Samo rezultat drži trenera na klupi. Sve drugo su priče za malu djecu. Normalno da bi treneri voljeli da uz rezultat njegovi nogometaši igraju lijepo, atraktivno, da suparnik stvara malo šansi. Qarabag se ispromašivao, a Dinamo ih je kaznio. To su nogometne zakonitosti koje se moraju dogoditi za pobjedu. Dinamo je promašaje Qarabaga znalački kaznio, a mogao je zabiti i više golova. Dobro, mogli su i primiti", dodaje Saša Peršon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako to Saša Peršon gleda, 3-0 u Europi je velik rezultat.

"Sve osim prolaza Dinama bi bilo veliko veliko iznenađenje. Svaka čast svima, ali govorimo o ekipi iz Azerbajdžana, da ne podcijenim nikog. Dinamo je ipak prvak Hrvatske. Qarabag je ozbiljan ekipa, ali nije iz samog vrha euro nogometa. Momčad je puna Brazilaca, više od 50 % su Brazilci i sigurno da Qarabag ne treba podcijeniti. U Razgradu su Ludogorecu utrpali čak 7 golova, a ajde probajte zabiti sedam golova djeci na igralištu. Dinamo mora biti na oprezu, ali takve noći sa sedam golova rijetko se događaju."

'Qarabag će napasti, a Dinamu je to šansa'

Qarabag će od prve minute morati krenuti u napad. Na sve ili ništa. Dinamo će u Bakuu biti kao Alamo, dok će Qarabag biti "meksički okupator". Azerski lavovi bacit će se na glavu za plijen.

"Upravo u činjenici da će Qarabag odmah trebati napasti, krenuti po smanjenje rezultata, upravo tu vidim šansu za Dinamo. Qarabag će morati visoko postaviti zadnju liniju i tu vidim šansu za Plave. Dinamo će morati biti strpljiv, čekati svoju šansu i ako zabije gol, Qarabag će biti u teškoj, gotovo bezizlaznoj situaciji. Bit će im sve teže i teže. Najgore bi za Dinamo bilo primiti rani gol ili ne daj Bože da dvo poluvremena, jer će u tom slučaju utakmica biti otvorena, ali s amplitudom prema gore za igrače Qarabaga, koji bi tada bili u psihološkoj prednosti koja zna u takvim situacijama biti ključna. Međutim, pokušat ću biti realan, prema rezultatu - nekih 80% je za Dinamov prolaz. Nije Dinamo bilo kakva momčad. Treba biti na oprezu", izjavio je Saša Peršon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

'Jak napad ste prognozirali'

Malo smo se poigrali s predikcijama glede sastava Dinama za Qarabag. Nevistić: Pierre-Gabriel, Theophile, Mmaee, Ogiwara; Mišić; Marko Pjaca, Arbër Hoxha, Baturina; Bruno Petković i Sandro Kulenović. Prema posljednjim informacijama, Stefan Ristovski neće biti na raspolaganju za utakmicu. U Dinamu učinili su i čine sve kako bi Ristovskog osposobili za susret i nije nemoguće da ipak i zaigra, ali teško.

"Znam da se vi novinari volite igrati i pogađati sastave. Jak napad, u svakom slučaju", govori Saša Peršon, kome smo kazali i kako nas Sandro Kulenović podsjeća na Igora Cvitanovića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otkako je Hrvatske samo je jedan igrač Dinama u startnih pet službenih utakmica sezone postigao više golova od Kulenovića, koji ih je zabio sedam i to glavom, lijevom, desnom nogom, samo reci kako. To je uradio Igor Cvitanović u sezoni 1996./97. kad je osam puta pogodio protivničke mreže u Europi i HNL-u.

'Kule zabija kao Cvita, ali nisu isti igrači'

" Što se tiče realizacije Sandra Kulenovića što se tiče golgeterskog konta, da, može me podsjetiti na Igora Cvitanovića. Smatram da nogomet onda i danas su dva različita nogometa. Cvita je bio drugi tip igrača, više je ulazio s krila, iako nije bio krilni napadač. Ne krila kakva su inače bila u bivšoj Jugoslaviji, kad su krila stajala uz aut liniju, ne, Cvita je bio poseban, drugačiji. Cvitanović se znao izvlačiti na tu lijevu nogu. Bio je igrač koji se znao povući i na sredinu terena i tu napraviti pomutnju suparnicima, razliku. Kulenović je pak tipični centarfor, target men, onaj napadač prema naprijed, specijalist za box. Otvorilo mu se, zabija kao na traci. U suradnji s Petkovićem čini ubojiti tandem u napadu za Dinamo. Znamo svi dobro navike Brune Petkovića, da se voli povlačiti nazad po loptu, u sredinu terena, pa iz sredine zna dati pas. Nekoliko ih je bilo fantastično. Kulenović je nakon toga i zabio nekoliko golova. Dobro se nadopunjuju, Petković voli asistirati i podvaliti loptu".

'Jednom smo se zakačili ja i Cvita'

Vratio se malo Saša Peršon na Igora Cvitanovića.

"Cvitanović je praktički ulazio na vrata prve momčadi Dinama, kad sam ja odlazio, a nakon toga smo bili ljuti protivnici na terenu, ali fer i korektni jedan prema drugom van njega. Kad sam ja igrao za Hajduk, Cvita je igrao za Dinamo. Dosta smo utakmica odigrali jedan protiv drugog. Sjećam se čak i jedne situacije, gdje sam čak dobio i crveni karton, jer smo se u jednom trenutku zakačili. Bilo je to u derbiju 1992. na Maksimiru između Dinama i Hajduka. Negdje tamo rujan ili listopad. Sjećam se dobro, tu smo se malo Igor Cvitanović i ja zakačili, rukama smo se odgurivali. U sve to se umiješao i tata Halilović. Špaco Poklepović je tada bio trener Bijelih, a sudac je bio Matković, nažalost pokojni. Preminuo je baš prije špar mjeseci. Matković je jednostavno procijenio tu situaciju kao crveni karton meni i Sejadu Haliloviću".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Qarabag će napasti zadnju liniju Plavih'

Obrana Dinama, Josip Mišić kao zadnji vezni, Nevistić na golu, spomenuti će biti na velikom ispitu, isto kao i Kulenović, Martin Baturina, svi...

Foto: Josip Regović/PIXSELL

"Sigurno je jači dio momčadi Dinama napad, pa vezna linija, pa onda ide zadnja linija. Ne kažem da Dinamo nema dobru obranu. Ima, ali ima i klasan vezni red i napadački segment. Dinamova zadnja linija za HNL je sasvim OK i dobra, ali za Ligu prvaka, Europsku ligu, Dinamo će u hodu morati popravljati neke stvari. Toga je svjestan i trener Jakitović. Međutim, aktivnih 3-0 protiv Qarabaga to ne pokazuje, ali sjetimo se, nemojmo zaboraviti, kako su lagano igrači Qarabaga dolazili u šanse. Qarabag će pokušati udariti Dinamo na zadnju liniju, ali ta linija će morati imati pomoć veznjaka koji će se morati vraćati u obranu. Svi k'o jedan morat će dinamovci stati u jedan blok, pokušat zatvoriti sredinu terena, kako bi se igrači Qarabaga što manje uvlačili u međuprostore i stvarali šanse i sigurno će jedan od ključnih nogometaša Dinama za prolaz Qarabaga u Bakuu bit će zadni vezni Josip Mišić. Josip Mišić sigurno će biti više defanzivni vezni nego ofenzivni na ovoj utakmici", završio je Saša Peršon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Specijalni veliki božićni intervju s aktualnim izbornikom slovenske reprezentacije Matjažom Kekom; 'Puno sam igrača razočarao. Zbog Anasa Sharbinija mi je i danas posebno žao'