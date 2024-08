Ilija Lončarević, iskusni nogometni trener, gostovao je u podcastu Net.hr-a i govorio o svom odnosu s Nikom Kranjčarom, koji su pojedini novinari svojedobno doslovno sotonizirali iz dana u dan. Iliju Lončarevića odnos s Nikom dosta je obilježio, iako on nije htio da tako bude.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

'Novinari su koristili svaku priliku da sotonizirate čovjeka'

"Vi novinari ste koristili svaku priliku da sotonizirate čovjeka, bilo da je rezultat slabiji i lošiji, bilo da je nešto drugo, ne slušajući niti ne pokušavajući doći do istine. Mene godinama nije pitao nitko za tako nešto. Sad ovo drugi-treći put da me uopće nešto pita. Nemam namjeru o tome govoriti. Vidio sam u dva navrata Nikin intervju u novinama gdje se blato bacilo na mene. Nemam uopće namjeru to komentirati. Mogu prokomentirati moj odnos s Dinamom s mog stanovišta", rekao je Ilija Lončarević.

'Nisam se 2004. smio vratiti u Dinamo, ispalo je katastrofa'

Problem Ilije i Nike nije bio u karakternom smislu, na relaciji iskusni trener - mladi igrač, razlici u godinama i pogledima, nego u čitavoj atmosferi oko Nike u Dinamu prije više od 19 godina.

"Ja sam 2002. u proljeće, kad sam trebao otići iz Dinama, nerezonski totalno, da bi u ljeto za trenera došao Ćiro Blažević, sam sebi sam rekao da ja sa tim čovjekom (Zdravko Mamić op.a) neću raditi kao trener. Nažalost, uspio sam to povratkom iz Libije 2004. u ljeto za dovesti na rub svađe, samo da ne uzmem. Dinamo je za mene ipak emocija velika, nije to jednostavno takvu odluku donijeti, iako sam u životu od 1992. godine, pa tih godina - 2004., 2008. i 2009., odbio Dinamo jedno četiri puta, ili pet, tako nekako, što je isključivo samo razlog ljudi koji su vodili Dinamo tog trenutka, ništa drugo nego Dinamo."

Foto: Davor Puhlavec/Pixsell 04.01.2009. Zagreb - Nogometni klub Dinamo predstavio je svoja pojačanja za nastavak sezone.

Nastavio je monolog...

"Onda sam ipak negdje 15. studenog 2004. godine prihvatio na emocije. Dinamo je izgubio utakmicu u Rijeci. Ajde da pomognemo. Naravno da sam pogriješio i naravno čim sam prihvatio znao sam da je to pogreška. Ta greška mi se obila od glavu. Ispalo je katastrofa. Ne zato što je Ilija Lončarević odjednom postao katastrofalan trener pa to nije mogao napraviti, nego je do katastrofe došlo sukcesivno i polako, gdje je Dinamo bio u financijskim problemima čitavo vrijeme. Ušao sam u zamku da ja tobože budem netko tko će određivati plaće i tako nešto."

'Ne pada mi na pamet o nekim stvarima pričati kao Gattuso'

Ušao je u detalje...

"Znači, plaće određuješ dečkima tako da ih skidaš. To sam dobio na svoja leđa. Sve ono što se s Nikom dogodilo u tom periodu, kad je to bilo, dogodilo se kao priprema jedne i druge strane, i Nikine strane i Dinama, odnosno rukovodstva Dinama, da Niko ode. Ja sam bio samo žrtveno janje, ništa drugo. Ne želim više o tome pričati i ovo je prvi put uopće da o tome pričam i žao mi je što sam se uopće i uhvatio u vašu zamku da to pričam. Jer, nemam namjeru sebe opravdavati. Ja sam uvijek i poznat sam kod mojih igrača, a to je najvažnije, da sam pošten i korektan čovjek i da radim svoj posao za igrače i za klub koji radim. Nema tu nikakve dileme. Žao mi je nakon svega što sam prihvatio posao, a čim sam ga prihvatio, sve ostalo je bilo samo posljedica svega."

Foto: profimedia.hr Niko Kranjčar (Portsmouth, Tottenham, QPR) - 154 nastupa

Zašto se Niki sve dozvoljavalo u Dinamu?

"Ne znam, ne želim to komentirati uopće. Za mene neke stvari ne idu u javnost, apsolutno ne idu. Neke idu, ali to da ja na neki način poludim, pa sad idem ja ovako kao što je Gattuso napravio, iznio razgovor s Perišićem, pa ću ja sad pričati priče iz salona Maksimira. Ne pada mi na pamet, apsolutno. Ostao sam živ nakon toga."

U kakvom je danas odnosu s Nikom?

"Nema nikakav specijalan odnos danas s Nikom, imamo odnos bivšeg trenera i bivšeg igrača. Pozdravimo se kulturno i gotovo", rekao je Ilija.

Upravo je Ilija stavio tada iznimno talentiranog Niku Kranjčara, sina slavnog Zlatka Cice Kranjčara, u prvu momčad, kad je Niko imao 17.

"To nitko ne računa i to nitko neće napisati. Od kroničara Dinama to nikad nitko nije napisao."

Smeta li Iliju to?

"Smeta me neistina, odnosno prešućivanje istine, ali Bože moj mili, ostavio sam to iza sebe.

Gdje je onda puklo među njima i je li zbog njega Niko otišao put Splita? Ima onih koji to i dan danas tvrde. Ilija ne misli tako.

Dotaknuo se Ilija Lončarević i, kroz priču, odnosa sa Zdravkom Mamićem, približio svoj pogled i otkrio razloge toga da nikad nije zasjeo na izborničku klupu Hrvatske.

Cijeli podcast pogledajte u priloženom videu gore.

