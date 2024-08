Ilija Lončarević, priznati nogometni stručnjak, gostovao je jutros u studiju Net.hr-a i u našem podcastu odgovarao na sva naša pitanja, pričao o svemu, bez fige u džepu. Što se dogodilo sinoć Osijeku, Hajduku i Rijeci u Europi, zašto su Osijek i Hajduk ispali iz Europe opet vrlo rano?

Hajduk je u zadnjih šest godina gubio od klubova kao što su Gzira, Tobol, Ružomberok. Maknimo na stranu Galatasaray, Villarreal i PAOK, to su ipak ozbiljni klubovi, ali ova tri su debelo ispod razine Hajduka i hrvatskog nogometa. Rijeka je u pravilu imala najteže rasporede i u dva domeča s neugodnim i čvrstim Šveđanima u zadnje tri godine, Elfsborgom sinoć i prije toga Djurgardenom, realno Riječani nisu bili ni blizu.

Foto: PIXSELL Ilija Lončarević prima nagradu ZNS-a, Dijamantnu plaketu

"Te dvije momčadi od kojih su Osijek i Hajduk ispali iz Europe, Zira i Ružomberok, te momčadi bi se u HNL-u borile da ne ispadnu, ali euro kvalifikacije su nešto sasvim drugo. Momčadi Osijeka i Hajduka nisu bile adekvatno pripremljene za ove utakmice i Europu. Osijek je i bez Miereza trebao proći Ziru za koju ja osobno nikad nisam čuo, ali to ne znači da klub nije postojao. Neopreznost u formiranju momčadi Osijeka tome je isto pridonijela. HNL je narasao kao liga, ali imamo i dalje u ligi velikih razlika između Dinama i Hajduka pogotovo, govorim o budžetima, a onda Rijeke i Osijeka, isto po budžetima i onda su svi ispod", izjavio je Ilija Lončarević.

Koji je onda najveći problem naše lige?

"Najveći problem lige su kvalitetni igrači u napadu, centarfori, nedostaje klasnih. Isto tako i vezni igrači koje mi na tim prostorima nemamo u obliku klase. Imamo dobre nogometaše, na momente igraju jako dobar nogomet, ali ne mogu ni slučajno napraviti jako dobar rezultat, to je nemoguće. Razlika između Dinama i Hajduka je što Dinamo ima temelj na osnovu čega mu ide sezona za sezonom, a novi igrači koji dođu u klub, nastavljaju ono od godinama prije što je stvarano."

A što Hajduk u tom pogledu nema?

"Hajduk nije uspio uspostaviti, unatoč velikim ulaganjima, bazu na osnovu koja se momačad planira. Ima tu previše slabosti, previše potrošenih vremena i godina. Glavna razlika između Dinama i Hajduka je, dakle, u tome što Hajduk nema bazu za formiranje jače momčadi, a Dinamo ima i više od toga. Baza za formiranje jače momčadi je ključna, a Dinamo već godinama stvara sve to."

Je li to znak da HNL nije baš tako jak kao što se govori, odnosno da hrvatski klubovi nisu baš tako napredovali (Dinamo je iznimka), da li su hrvatski stručnjaci u nogometu podcijenjeni u HNL-u u odnosu na strance koji dobro zarađuju, bolje nego prosječni hrvatski trener i sportski direktor? Zašto za takve šefovi u klubovima imaju više strpljenja nego za domaće stručnjake u rezultatski neuspješnim razdobljima?

Ilija je u svom stilu bio vrlo detaljan i opširan, čak nam je i otkrio tvrdnju zašto se, po njemu, Hajduk nije uopće i pojačao za novu sezonu, iako su doveli Ivana Rakitića?

Imao je monologe koji će sigurno pronaći svoje primatelje, kao i mnogo puta dosad, izjave i objašnjena koji će nekima otvoriti oči. Nekima i neće, jer nema im spasa. Razgovarali smo s Ilijom skoro 45 minuta...

"Dinamo je iznenadio dobrim ulaskom u sezonu, što im se prije nije baš često događalo u ovom dijelu sezone. U jako dobrom stanju je bio na početku HNL-a, nitko drugi. Rijeka je imala bljesak protiv Lokomotive. Rijeka, kao Hajduk i Osijek, ima jedna karakteristika za sva tri kluba, ušli su u sezonu oslabljeni, a ne pojačani. Hajduk se gotovo ništa nije pojačao, a uz to napravili su i katastrofu s Ivanom Perišićem, a u tom slučaju krivica je obostrana jednako - i Gattusova i Perišićeva. Rakitića su doveli u zadnji čas, ali trebat će mu vremena za pripremu, jer nije više klinac i mlad."

Pohvalio je Rakitića, ali i naveo jednu bitnu stvar kad se govori o njemu?

"Rakitić je posebna klasa i tu nema dileme. Hajduk ipak nije specijalno pojačan. Treneri ne mogu biti krvi za sve, očito je momčad Hajduka limitirana, momčad koja nije pojačana ni ove sezone. Gattuso je naviknuo na klubove iz Lige petice jer je samo njih vodio, ali u Hajduku će mu trebati vremena da se snađe u tome svemu. Drugo je raditi u velikim klubovima iz Liga petice", tvrdi Ilija Lončarević i dodaje:

"Dinamo je jedini ušao jači, jer mu je ostala momčad, baza, a uz to su došli i neki novi igrači. Nije imao nož pod grlom da do 1. srpnja mora imati složenu kompletnu momčad. Planski klub pojačava momčad i Jakiroviću osigurava da na svakoj poziciji ima dva kvalitetna igrača. Dinamo radi svoj posao onako kako je radio godinama, manje više dobro, a ovog puta mislim da je jako dobro to odradio."

Ilija Lončarević govorio je i o svom odnosu s Nikom Kranjčarom, koji su pojedini novinari doslovno sotonizirali iz dana u dan. Problem Ilije i Nike nije bio u karakternom smislu, na relaciji iskusni trener - mladi igrač, razlici u godinama i pogledima, nego u čitavoj atmosferi oko Nike u Dinamu prije više od 19 godina.

Upravo je Ilija stavio tada iznimno talentiranog Niku Kranjčara, sina slavnog Zlatka Cice Kranjčara, u prvu momčad, kad je Niko imao 17.

Nitko drugi, nego Ilija. Pa, gdje je onda puklo među njima i je li zbog njega Niko otišao put Splita? Ima onih koji to i dan danas tvrde...

Otkrio nam je Ilija i zašto se Niki Kranjčaru toliko dozvoljavalo u Dinamu, te je li njegov mali cinizam, kako je to svojedobno okarakterizirao Ilija, tada došao do maksimalne krajnosti, što je naposljetku rezultiralo i odlaskom u Hajduk, što je u Zagrebu, pak, naposljetku okarakterizirano kao veleizdaja. Boysi mu to još danas zamjeraju...

Dotaknuo se Ilija Lončarević i, kroz priču, odnosa sa Zdravkom Mamićem, približio svoj pogled i otkrio razloge toga da nikad nije zasjeo na izborničku klupu Hrvatske. Priča nas je odvela i prema njegovom karakteru. Naravno, nije moglo proći bez slučaja Perišić, Željka Sopića, Damira Miškovića za kojeg tvrdi kako je prenaglio i donio ishitrenu odluku o smjeni Željka Sopića, koji je bio uspješan u prošloj sezoni, a ove nije bilo razloga za smjenu, gledajući rezultatski.

"Sopićeva smjena je ishirena od Miškovića. Definitivno je u tih godinu dana bilo previše nesporazuma. Sopić ipak ima rezultat, a glavni čovjek ga miče. Nespretnost jedna u zadnjem trenutku prije Elfsborga na početku sezone, da se mijenja trenera, trebalo s emalo pričekati. Momčad je bila šokirana, a to se jučer u Švedskoj i vidjelo", govori Ilija Lončarević.

Najavio nam je i današnju utakmicu 3. kola HNL-a između Dinama i Šibenika na Maksimiru. Plavi su prvi na ljestvici sa 6 bodova, istim brojem kao i Šibenik, povratnik u HNL, ekipu koju vodi Mario Carević.

Pogledajte u priloženom videu gore čitav podcast s Ilijom Lončarevićem.

