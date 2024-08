Šok u 90. minuti 'ubio' Osječane: Od pet jedanaesteraca u raspucavanju precizni su bili samo jednom

Nogometaši Osijeka ostali su bez play-offa Konferencijske lige nakon što su kod azerbajdžanske Zire izgubili s 4-3 nakon jedanaesteraca (2-2 iz regularnog dijela). Vodio je Osijek u dva navrata, u 37. minuti zabio je Jugović, a tu prednost u 55. minuti anulirao Aliyev (11m), a zatim je Matkovićev pogodak u 81. minuti poništio Volkovi u 90. minuti prekrasnim škaricama. U raspucavanju s bijele točke obje momčadi imale su problema s realizacijom, osječki nogometaši zabili su tek jednom (Nejašmić), a igrači Zire precizni su bili tek dvaput s bijele točke što im je bilo dovoljno za pobjedu.

KRAJ

2-2 (4-3p)

Zira - Osijek

Zira: Silva - Djibrilla, Ruan Renato, Mutsinzi, Aliyev - Martins, Ibrahimli, Zebli - Kuliyev, Volkovi, Utzig

Osijek: Čavlina - Jurišić, Soldo, Jelenić, Omerović - Jugović, Nejašmić, Pušić - Bukvić, Ademi, Matković

Već u prvoj minuti utakmice nespretno je reagirala obrana Osijeka te dozvolila udarac protivničkoj momčadi, a lopta je na putu prema vratima pogodila drugog igrača Zire te se otkotrljala pored vrata Čavline koji je ostao na krivoj nozi. Osječani su prvi put zaprijetili u 13. minuti kada je nakon gužve u kaznenom prostoru lopta došla do Jurišića koji je oštro pucao, ali malo pokraj vrata. Najveću priliku kreirali su domaćini u 27. minuti, doslovno ni iz čega. Na svu sreću odlično je to obranio Čavlina i spasio momčad od rezultatskog minusa. Nije se dugo moralo čekati na novu priliku Zire, opasno su prijetili u 31. minuti, ali Čavlina je opet bio na mjestu. Uzvratili su Osječani u 33. minuti dalekometnim pokušajem Omerovića, ali nekako je to uspio zaustaviti vratar Silva.

Osijek je došao u vodstvo u 37. minuti nakon ubačaja Jurišića kada se u petercu najbolje snašao kapetan Jugović i poentirao za vodstvo Bijelo-plavih. Žestoko su igrači proslavili taj pogodak s pripadnicima Kohorte kojih je na dalek put u Azerbajdžan stiglo dvadesetak. Nakon pet minuta opet su prijetili Osječani, ali Bukvićev udarac bez problema je ukrotio Silva. Mogao je Osijek i pred istek prvih 45 minuta podebljati prednost, ali Ademijev udarac glavom s crte je očistio jedan od igrača Zire.

Drugo poluvrijeme bolje su otvorili domaćini, a Juniorov udarac obranio je Čavlina. Stvari su na početak u 55. minuti vratili igrači Zire, a sve može pasti na teret Roku Jurišiću koji je bez ikakvog razloga u klizeći start ušao s obje ruke u zraku i tako blokirao centaršut domaćina, a najstrožu kaznu realizirao je Aliyev. Uslijedilo je mirnije razdoblje koje nije pružalo nekakvu ljepotu nogometne igre, a onda je u 70. minuti pokušao Utzig, međutim njegov udarac od bloka je otišao u korner nakon kojeg su Osječani sa crte očistili siguran pogodak Zire. Šok Azerima priredio je mladi Anton Matković u 81. minuti kada je nakon jednog ubačaja i odbijanaca dočekao loptu na nekih sedam-osam metara te nebeskim skokom glavom pospremio loptu u mrežu. I kada se činilo kako će Osijek riješiti sve u regularnom dijelu, ukazao se Volkovi i nevjerojatnim škaricama u 90. minuti matirao Čavlinu.

Motivirano su u produžetke ušli igrači Zire, a grogirane Osječane spasio je Čavlina dvjema obranama zaredom u 92. minuti. Mogao je Osijek ponovno doći u vodstvo u 95. minuti, ali Lima je oklijevao sekundu previše te je njegov udarac završio u bloku. U idućem napadu ponovno je navalila Zira, ali odličan udarac njihovog krilnog ofenzivca još jednom je obranio Čavlina. Nastavak produžetaka prošao je u pravom ratničkom tonu, obje momčadi više su pazile da ne prime pogodak, nego da ga na drugoj strani postignu. A onda je sijevnula kontra Azera, bilo je opasno, ali opet se ukazao Čavlina i odveo susret na izvođenje jedanaesteraca.

Jedanaesterci su krenuli zaista dramatično - prvo je Pušiću obranio Silva, a onda je Čavlina zaustavio udarac Aliyeva. Nakon uspješne druge serije s obje strane, Ademi je u trećoj promašio za Osijek, a onda je Čavlina zaustavio Nuriyeva. U četvrtoj seriji ponovila se situacija kao i u prvoj i trećoj, a nakon što je Mikolčić promašio u petoj seriji Utzig je pogodio i odveo Ziru u play-off.

Osječani su ranije već ostali bez Miereza, Prekodravca i Živkovića, a klub je na Veliku Gospu službeno napustio i stoper Duarte.

Osječani su ranije već ostali bez Miereza, Prekodravca i Živkovića, a klub je na Veliku Gospu službeno napustio i stoper Duarte.