Jurica Vranješ: 'Nogometna aristrokacija zalutala je u Osijek, a Hajduku treba ozbiljan reset'

Jurica Vranješ nije baš uživao sinoć u gledanju utakmica Hajduka i Osijeka. Rijeku baš i nije pratio, jer je pratio dramu u Azerbajdžanu, a nakon što je Osijek ispao iz Europe od Zire, primao se za glavu i čudom čudio događanjima na Poljudu.

"Što da vam kažem. Ajmo početi s prvim dvobojem dana, sa Osijekom. Došlo je vrlo brzo na naplatu krive odluke sportskog direktora Bote i trenera Coppitellija. Ne ulazim u razloge i načine odlaska Miereza i Duareta, a da u tom trenutku nemaš nikakav plan B. Osijek od ovakvih klubova nikad ne bi smio ispasti. U Osijeku su padali ozbiljni europski klubovi kao što je PSV, Anderlecht, Rapid, Slavija, Brondbi, a u posljednjih nekoliko godina počeli su moji Osječani ispadati od Zire i sličnih. U tom trenutku, kako to sad ide, vidim da je u NK Osijek totalni nered i ne snalaženje. U zadnje vrijeme u Osijeku uvijek se ubijala ta neka domaća struka, kao da nemaju kvalitetu i slično, ali evo sad iz nove situacije vidimo da i nogometna aristokracija isto itekako zalutati", tvrdi Jurica Vranješ.

Foto: Profimedia Vranješ za vrijeme igračkih dana u Werderu iz Bremena.

Osijeku se sve otvorilo, imali su odličan ždrijeb. Otvorili su to i da su prošli išli bi na prolazan klub, a to je Omonija. Mogli su doći do te famozne grupne faze, pogotovo u ovom trenutku kad se potrošilo dosta novca u klubu i napravili taj cilj, a to je ulazak u Europu.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Po meni, nema šanse, ne postoji nikakav pištolj na čelu, da mi ga netko stavi i natjera da pustim Miereza i Duartea, a da ne dovedem ovoj djeci pojačanja, jer oni ne mogu iznijeti to sami. Ne možeš pustiti Miereza i Duareta a da nisi ovoj djeci doveo ozbiljne igrače. Ja to ne razumijem. Pa, kakva je to poruka ljudima koji vole NK Osijek, koji vole ovaj klub, navijačima i nogometnim djelatnicima u Hrvatskoj. Sad, da li Osijek plaća neke dugove iz prošlosti, jer u posljednje tri-ćetiri godine prodao je Osijek puno mladih ili standardnih igrača ispod cijene, a klub s ovakvim renomeom transfera je do 2020. imao odličnih. Sjećam se u vrijeme kad je sportski direktor bio Alen Petrović, pa nitko nije smio pokucati, a da nije bilo između 3 i 5 milijuna eura transfer. Ne znam zašto kod nas svi misle da je negdje trava zelenija, a ja ne znam na osnovu čega mislimo da je ta tuđa trava zelenija, kad su naši ljudi dokazane kvalitete i samo im treba dati mir i vrijeme. Ne znam samo kako smo mi postali drugi i treći na svijetu, ako domaća struka ne valja", priča Jurica Vranješ, bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske, igrač Osijeka i Rijeke, Bayer Leverkusena, Stuttgarta i Werdera iz Bremena. Vranješ je za nacionalne selekcije Hrvatske počeo igrati u U-18 momčadi. Danas radi kao menadžer, pa je upoznat sa situacijom.

Foto: Profimedia Jurica Vranješ i Ivica Olić slave gol protiv Talijana za 1-1 u 73. na SP-u u Japanu i Južnoj Koreji. Ovaj dvoboj 2. kola skupine G završio je pobjedom Vatrenih 2-1.

"Naši ljudi su dobri treneri, sportski direktori, naši bivši igrači su dokazani, pa iz tih naših ljudi Hrvatska je uzela srebro i broncu na SP-u. Samo, nemaju vremena, ne daje im se vrijeme. Nema s Hrvatima u struci strpljenja. Što reći drugo na Hrvate, struku i trendove kod nas što se tiče trenera i sportskih direktora."

"Rijeku sam gledao samo 15 minuta, ali vidim da nisu ni oni briljirali. Elfsborg je čvrst, švedski nogomet je zahtjevan, Riječani su se borili, ali nisu uspjeli. Imaju još jednu šansu za grupu Konferencijske lige", kratko nam je rekao za HNK Rijeka i završio stručni komentar s Hajdukom.

Foto: Profimedia

"Hajduk? Što reći o Hajduku... Nogomet jedino u toj mjeri može ponuditi pozitivu i negativu. Hajduk je, OK, izgubio, 90% ljudi koji navijaju za Hajduk hvataju se za glavu i viču opet su izgubili. Kad pogledaš, Bijeli su bili puno bolji od Ružomberoka, ali nisu zabili. Puno su napravili, uložili. Dobili su taj glupi autogol. Niti u jednom sportu tako lude stvari se ne događaju. Nogomet je surov, ali opet lijep. Hajduku treba ozbiljan reset. Hajduk je protiv Ružomberoka napravio sve što je imao u svojoj moći. Da je samo jedna lopta ušla u gol, vjerujem da bi prošli dalje. Svi bi bili zadovoljni i sretni. Ovako, treba vidjeti. Hajduk se okreće HNL-u nakon neuspjeha. Bolje da ih je netko i razbio, nego da su ovako ispali iz Europe. Baš nogometena tragedija. Hajduk je ispao od prosječne ekipe, isto kao i Osijek. Opet. Rijeci protiv Olimpije neće biti lako, Olimpija igra jako dobro i ima dobrog trenera. Vjerujem da ne mogu svi baš kleknuti dolje, prema tome očekujem da će u nekom ludilu Rijeka proći i da će Dinamo ući u skupinu Lige prvaka. Nikad se nije dogodilo da su svi naši predstavnici ispali u prvim euro kolima", zaključio je Jurica Vranješ.

