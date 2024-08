Hajduk se osramotio sinoć na Poljudu ispavši u 3. pretkolu Konferencijske lige od Ružomberoka iz Slovačke. U uzvratu je bilo 0-1, a u prvom dvoboju u Ružomberoku 0-0. Poznati hrvatski nogometni trener iz Metkovića, rodom iz Županje Marijo Tot, pratio je utakmicu na Poljudu.

Ostao je šokiran izdanjem Bijelih i rezultatom, kao i svi uostalom. Došla Velika Gospa, Hajduk ispao. Poput kakvog vica, zle sudbine za sve navijače Bijelih, na takvu jednu svetkovinu.

"Hajduk je definitivno bio ispod svih razina. To što je Hajduk protiv Ružomberoka pokazao nije uopće dostojno renomea tog kluba i izgubio je, usudio bih se to reći, od lošijeg suparnika. Niti u jednom trenutku utakmice nisam stekao dojam energije, želje, jedne prave pozitivne energije koja će gurati ekipu prema pobjedi i definitivno se ovo može nazvati debaklom", tvrdi Marijo Tot i nastavlja:

Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL

"To što je promašio Trajkovski, kako se dečko ispromašivao, ma to je nešto što mu ne služi na čast. Taj nogometaš je doveden da daje golove. Pokazao je jednu razinu koja nije dostojna Hajduka. Navijači su u četvrtak navečer mogli vidjeti jedan Hajduk koji je bio blijed i bez energije, kao kad mobitel isprazniš do kraja pogrešnim punjenjem, baš bi tako to opisao. Hajduk je morao reagirati energetski i momentumom bolje, puno bolje. Imali su pun stadion, atmosfera je bila odlična, međutim Hajduk nije pronalazio načina da bude okomitiji, opasniji i toga je nedostajalo. Imao je Hajduk neke šanse i polušanse, ali izgledao mi je jalovo."

Sve to skupa nije bilo ni približno da navijači Hajduka mogu očekivati pobjedu i prolaz.

"Bilo je vidljivo da je Hajduk puno igrao u širinu, sa puno paseva koji su praktično samo trošili vrijeme, a nije bilo okomitih utrčavanja i jednostavno gotovo cijela ekipa nije bila na razini. To je nešto što treba analizirati, jer je vrijeme da Bijeli proigra, ima bolju reakciju, igrači prve ekipe bolje odrađuju postavljene zadatke pred njih i zaduženja trenera. Igre nema, pa nema", navodi Marijo Tot.

Nije tu stao...

"Svaki trener na svijetu ima isti zadatak. Da brzo, u što kraćem roku, postavi igru i što brže donese rezultate. Takav zadatak ima i Gennaro Gattuso. Ne postoji niti jedan klub na svijetu koji ćete čekati tako dugo. Gattuso je ispred sebe imao pripreme, odradio je s prvom ekipom te pripreme. One su bile izuzetno naporne, jer je Gattuso dao gas i pritisnuo svoje igrače, onako kako to on zna i radi. Imao je mogućnost da selektira ekipu i ekipa je već odavno trebala igrati puno bolje. Ovo što ekipa Hajduka pokazuje je aposlutno ispod svake razine i Gattuso dosad nije položio svoj ispit, treba biti iskren i reći to za njega", govori Marijo Tot.

Publika na zapadnoj tribini Poljuda već u 81. počela je izlaziti van. Neki, nije to bilo masovno, ali pojedinci, bilo ih je, počeli su napuštati Poljud prije završetka susreta. Tim i takvim "navijačima", to sigurno ne služi na čast. Parkinzi, gužva i slične gluposti izgovori su, a pogotovo je takvo što neprihvatljivo u trenucima dok njihov klub lovi rezultat, spašava Europu.

"Atmosfera je bila odlična, ali što se utakmica približavala svome kraju i na tribinama je bilo sve manje i manje energije. I mene je iznenadilo da su ljudi na zapadnoj tribini počeli napuštati Poljud u 81. - 81. minuti. Čak je i navijačka energija bila nešto manja, kud i kamo manja nego inače. Ne znam kakva je bila priprema, ali je motivacija za ovaj dvoboj trebala biti puno veća. Hajduk je zasluženo ispao iz Europe", zaključio je Marijo Tot.

