Dirljive scene: Navijači Partizana se oprostili od Duška Vujoševića

Navijači Partizana uoči utakmice sa Žalgirisom na poseban su se način oprostili od nedavno preminule legende košarke Duška Vujoševića.

Vujošević je ostavio dubok i neizbrisiv trag u regionalnoj košarci, bio je trener i mentor mnogim ikonama košarke s ovih prostora, a posebno je dubok trag ostavio u "crno-bijelima", čiji je najtrofejniji trener u povijesti.

Pa su se tako navijači tog kluba oprostili od svoje legende najprije minutom šutnje, pa i bacanjem ruža te snažnim ovacijama.

Zbog smrti crnogorskog trenera sve utakmice Eurolige u ovom kolu počinju minutom šutnje, a kako je izgledala počast koju su navijači Partizana priredili svojoj legendi, pogledajte ovdje.

