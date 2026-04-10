LEGENDA KLUBA /

Dirljive scene: Navijači Partizana se oprostili od Duška Vujoševića

Dirljive scene: Navijači Partizana se oprostili od Duška Vujoševića
Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

Zbog smrti crnogorskog trenera sve utakmice Eurolige u ovom kolu počinju minutom šutnje

10.4.2026.
22:48
Sportski.net
PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia
Navijači Partizana uoči utakmice sa Žalgirisom na poseban su se način oprostili od nedavno preminule legende košarke Duška Vujoševića.

Vujošević je ostavio dubok i neizbrisiv trag u regionalnoj košarci, bio je trener i mentor mnogim ikonama košarke s ovih prostora, a posebno je dubok trag ostavio u "crno-bijelima", čiji je najtrofejniji trener u povijesti.

Pa su se tako navijači tog kluba oprostili od svoje legende najprije minutom šutnje, pa i bacanjem ruža te snažnim ovacijama.

Zbog smrti crnogorskog trenera sve utakmice Eurolige u ovom kolu počinju minutom šutnje, a kako je izgledala počast koju su navijači Partizana priredili svojoj legendi, pogledajte ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: U manje od 24 sata napustila su nas tri velikana koji su ostavili neizbrisiv trag

Kk PartizanEuroligaDuško Vujošević
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
