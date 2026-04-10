Bijesni navijači u šoku: Iz Nikea priznali nevjerojatnu grešku na dresovima koje nosi i Hrvatska

Brojne reprezentacije, među kojima i Hrvatska, dobile su nove dresove za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, no nakon što su navijači uočili bizarnu grešku, iz Nikea su priznali da njihovi proizvodi, čija cijena doseže i do 155 eura, imaju komičan nedostatak zbog kojeg se tkanina na ramenima neobično izdiže.

Proizvodni propust uočen je na dresovima više reprezentacija, uključujući Englesku, nakon što je div sportske opreme za njihov "visokotehnološki" dizajn navodno koristio i umjetnu inteligenciju, piše Daily Mail.

"Tijekom nedavne reprezentativne pauze primijetili smo manji problem s našim Nike dresovima reprezentacije, najuočljiviji oko šava na ramenima. Performanse nisu pogođene, ali cjelokupna estetika nije tamo gdje bi trebala biti", napisali su iz Nikea.

Izbočina na ramenima bila je najočitija tijekom razočaravajućeg poraza Engleske od Japana 1-0 prošlog tjedna, kada je dres Colea Palmera bio bizarno visoko na šavovima.

To je također bio jasan problem na dresu francuskog kapetana Kyliana Mbappea kada je slavio pogodak protiv Brazila, a također i na dresu Federica Valverdea u remiju Urugvaja s momčadi Thomasa Tuchela.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Nike have admitted there is a flaw in their World Cup kits.



They have a stitching mistake, causing a pointy effect on the shoulders.



It's unlikely this will be fixed now, since millions of jerseys have already been produced, and Nike isn't expected to pull them from…

"Mi smo globalni tim najboljih dizajnera, kreatora i sanjara koji svaki dan razmišljaju o tome kako inovirati, izazivati ​​sebe i preuzimati rizike koji potiču prekrasnu igru. Uvijek sebe i svoje proizvode držimo najvišim standardima, a ovo nije uspjelo. Brzo radimo kako bismo to ispravili za igrače i navijače, jer svaki dres treba odražavati brigu, preciznost i ponos koji igra zaslužuje", poručili su iz Nikea.

HNS i Nike predstavili su nove dresove i za hrvatsku reprezentaciju krajem ožujka, u kojima će Vatreni nastupiti na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu koje će biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Nova kolekcija, kako ističu, 'objedinjuje bogatu hrvatsku nogometnu tradiciju i suvremene tehnološke inovacije, uz jasnu inspiraciju jednim od ključnih trenutaka nacionalne nogometne povijesti - utakmicom protiv SAD-a 1990. godine, kada je Hrvatska, uoči proglašenja samostalnosti, odigrala prvu utakmicu u novijoj hrvatskoj povijesti'.

Iako na našim dresovima problem nije uočljiv kao na primjerice engleskim dresovima, bolji pogled na utakmice protiv Kolumbije i Brazila, pokazuje da niti kockasti dresovi nisu u potpunosti lišeni problema.

Nike je inače tehnički sponzor hrvatske nogometne reprezentacije od 2000. godine. U studenom 2016. godine, tadašnji predsjednik HNS-a Davor Šuker potpisao je produženje suradnje do 2026. godine. Suradnja dakle traje preko četvrt stoljeća, a ovo je posljednji dres koji Nike radi za našu reprezentaciju jer po isteku ugovora 31. srpnja 2026. Hrvatska prelazi na Adidas.

