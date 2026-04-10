Girona uzela bod i rasplakala krcati Bernabeu: Real je svjetlosnim godinama daleko od titule

Nogometaši Girone osvojili su bod na gostovanju kod Real Madrida odigravši 1-1 u prvoj utakmici 31. kola La Lige, čime je momčad Alvara Arbeloe napravila još jedan kiks i širom otvorila vrata Barceloni prema obrani naslova prvaka Španjolske.

Federico Valverde je pomalo i sretno u 51. minuti doveo Real u vodstvo, ali je ono trajalo samo 11 minuta, jer je u 62. Thomas Lemar s ruba kaznenog prostora svladao Andrija Lunina.

0 – Real Madrid have failed to score in the first half of each of their last four matches in all competitions, their worst run without a first-half goal since September 2024 (six).



Real je s utakmicom više ostao šest bodova iza vodeće Barcelone, koja će u subotu u gradskom derbiju ugostiti Espanyol i može pobjeći na devet bodova prednosti sedam kola prije kraja prvenstva.

Girona je na 12. mjestu u skupini četiri kluba koja imaju 38 bodova i praktično imaju osiguran opstanak u La Ligi.

