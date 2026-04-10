FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKVI KRALJEVI /

Girona uzela bod i rasplakala krcati Bernabeu: Real je svjetlosnim godinama daleko od titule

×
Foto: Alejandro Matias/imago sportfotodienst/Profimedia

10.4.2026.
23:11
HinaSportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Girone osvojili su bod na gostovanju kod Real Madrida odigravši 1-1 u prvoj utakmici 31. kola La Lige, čime je momčad Alvara Arbeloe napravila još jedan kiks i širom otvorila vrata Barceloni prema obrani naslova prvaka Španjolske.  

Federico Valverde je pomalo i sretno u 51. minuti doveo Real u vodstvo, ali je ono trajalo samo 11 minuta, jer je u 62. Thomas Lemar s ruba kaznenog prostora svladao Andrija Lunina.

Real je s utakmicom više ostao šest bodova iza vodeće Barcelone, koja će u subotu u gradskom derbiju ugostiti Espanyol i može pobjeći na devet bodova prednosti sedam kola prije kraja prvenstva.

Girona je na 12. mjestu u skupini četiri kluba koja imaju 38 bodova i praktično imaju osiguran opstanak u La Ligi.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia: 'Obožavam kad moji igrači izlaze na teren s apetitom'

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
