LeBron otkrio ime novog kluba pa objasnio odluku u emotivnoj objavi: Evo što je napisao

LeBron James postao je novi igrač Philadelphia 76ersa, a vijest je objavio sami igrač putem svojih društvenih mreža.

Potpisat će ugovor na dvije godine vrijedan osam milijuna dolara te tako zaigrati za četvrti NBA klub, nakon Cleveland Cavaliersa, Miami Heata te Los Angeles Lakersa.

Bit će mu to 24. NBA sezona, a navijači se nadaju kako bi petorka Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, James, Joel Embiid mogla Sixersima donijeti titulu koju čekaju od 1983. godine.

Full series of posts sent by @KingJames on his decision to sign with the Sixers: pic.twitter.com/DlEI2T79zG — Underdog NBA (@UnderdogNBA) July 24, 2026

"Mislio sam da je za mene sve završilo kada je sezona došla kraju. Nisam bio spreman to objaviti i znao sam da mi treba malo vremena kako bih donio konačnu odluku, ali bio sam gotovo siguran da sam odigrao svoju posljednju utakmicu. Bio sam iskren na posljednjoj konferenciji za medije kada sam rekao da moram dobro pogledati samoga sebe i odlučiti volim li još uvijek ovu igru.

I dalje je istinski volim i osjećam da još uvijek imam što ponuditi.

Posljednjih nekoliko tjedana bilo je zaista posebno. Nikada prije nisam imao priliku ne znati što učiniti i uzeti dovoljno vremena samo za razmišljanje. Proveo sam nevjerojatnih nekoliko mjeseci sa svim ljudima koje volim, pokušavajući shvatiti što zapravo želim. Ovo je moja posljednja odluka. Ne radim ovo zbog novca. Ne radim ovo zbog obitelji. Za što uopće još igram u ovoj fazi karijere?

I dalje se želim žrtvovati. I dalje želim raditi. I dalje želim naporno trenirati. I dalje se želim natjecati, pobjeđivati i imati priliku ponovno osjetiti kako je osvojiti naslov prvaka.

Vjerujem da mogu pomoći Philadelphia 76ersima da postanu momčad sposobna osvojiti naslov prvaka. Nevjerojatno sam uzbuđen što ću unijeti novu energiju među njihove navijače i još jednom, posljednji put, započeti ovo nevjerojatno putovanje.

Hvala ti, Los Angeles. Miami ću zauvijek voljeti, a sjeveroistočni Ohio uvijek će biti moj dom!", napisao je James u opširnoj objavi na svom profilu.