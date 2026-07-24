Hrvatski košarkaš na pragu povratka u NBA, ali o svemu odlučuje odluka 'Kralja'

Saga oko budućnosti Marija Hezonje i dalje traje, a glavna želja hrvatskog košarkaša ostaje povratak u NBA ligu. Iako se posljednjih tjedana njegovo ime povezivalo s nekoliko europskih klubova, konkretnih ponuda zasad nije bilo. Prema informacijama uglednog košarkaškog insajdera Marka Steina, ključni trenutak mogao bi biti rasplet situacije oko LeBrona Jamesa i njegovog mogućeg povratka u Cleveland Cavalierse.

Upravo se odluka jednog od najboljih košarkaša svih vremena čeka s velikim zanimanjem jer bi mogla pokrenuti lančanu reakciju na tržištu. Ako LeBron odluči ponovno obući dres Clevelanda, Hezonja bi se mogao naći među igračima koje bi Cavaliersi željeli dovesti kao pojačanja.

"Vjerujem da će osam ili devet igrača potpisati odmah nakon što LeBron James donese svoju odluku. Možda ih bude i više", poručio je Stein, najavljujući kako bi jedna velika odluka mogla promijeniti velik broj karijera.

Hezonja je povratak u Sjedinjene Američke Države postavio kao prioritet ovog ljeta. Iako je imao status jednog od najvažnijih igrača Real Madrida i bio povezivan s nekim europskim velikanima, čini se kako nastavak karijere u Euroligi trenutno nije njegova prva opcija.

Situaciju dodatno komplicira odnos s Real Madridom. Hrvatski reprezentativac navodno je odlučio aktivirati izlaznu klauzulu iz ugovora koja mu omogućuje odlazak u NBA ligu, no problem je nastao jer traženi iznos nije uplaćen u predviđenom roku.

Prema informacijama, rok za aktivaciju klauzule istekao je 20. srpnja, a Hezonja je klub obavijestio o svojoj namjeri odlaska, ali nije pravovremeno uplatio iznos od oko 850 tisuća dolara. Ta klauzula pritom vrijedi samo za odlazak u NBA, dok mu onemogućuje besplatan prelazak u neki drugi europski klub prije isteka ugovora.

Real Madrid zasad nije službeno objavio kakav je status hrvatskog košarkaša za iduću sezonu. Hezonja se također nije javno oglasio, a zanimljivo je da ga nije bilo na fotografiji kojom je klub predstavio nove dresove za novu sezonu. Ipak, njegovo ime i dalje se nalazi na službenom popisu igrača madridske momčadi.

Unatoč neizvjesnoj budućnosti, Hezonja iza sebe ima odličnu sezonu. Hrvatski košarkaš proglašen je MVP-jem španjolskog prvenstva, u kojem je prosječno bilježio 17,5 poena, 4,9 skokova i 1,9 asistencija po utakmici.

U Euroligi je također bio jedan od nositelja igre Reala s prosjekom od 13,2 poena, 3,9 skokova i 2,2 asistencije. Njegove igre dodatno su potaknule priče o povratku u NBA, gdje je već nastupao za Orlando Magic, New York Knickse i Portland Trail Blazerse.

Real Madrid prošlu sezonu završio je bez osvojenog trofeja, prvi put nakon 2011. godine, nakon čega je klupu napustio Sergio Scariolo. Talijanski trener u više je navrata javno isticao Hezonjin doprinos momčadi, a Dubrovčanin mu se među prvima zahvalio na suradnji putem društvenih mreža.