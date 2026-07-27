Tko je opljačkao prijatelja, a koga su oteli? 'Direktora svemira' ne propustite večeras

Večeras od 21.15 sati slijedi nastavak bizarnih zadataka koje natjecateljima zadaju 'Direktor svemira' Ivan Šarić (42) i njegov pomoćnik Luka Petrušić (43).

Borna Kotromanić (54), Vlatka Mifka, Borko Perić (45), Joža Vrban i Srđan Olman ponovno neće znati što ih je snašlo kad se zlatna glava 'Direktora svemira' okrene prema njima.

Foto: RTL

Foto: RTL

Kao i u svakoj epizodi, kandidati su ponovno morali donijeti osobnu stvar na zadanu temu, koja je ovaj put bila „ono zbog čega ih peče savjest“, a jedan od njih priznat će da je opljačkao prijatelja iz razreda!

Uz to, morat će se vratiti u djetinjstvo i ispričati najveću anegdotu – dok voze dječji bicikl, ližu lizalicu i pričaju poput djece. I dok će neki samo plakati, neki će otkriti da su bili oteti, ali i da su ukrali brod!

Foto: RTL

U zadatku 'Nered, kreativni red' morat će pokazati koliko su spretni i dosjetljivi te obojiti loptu za skakanje, a pritom ne napraviti baš nikakav nered.

Foto: RTL

Ipak, taj će zadatak izazvati i najveću pomutnju jer će se jedna natjecateljica drznuti suprotstaviti odluci 'Direktora svemira. Čeka li je kazna ili nas čeka presedan kakav dosad još nismo imali?

Foto: RTL

No natjecatelji će se ovaj put i sam naći u cipelama 'Direktora svemira' te će morati osmisliti što zabavniji zadatak. Zadovoljno će trljati ruke i baciti se na posao, no neće računati na to da će ih netko od njih uistinu morati i obaviti!

Tko je uspio prikupiti najviše bodova, a kome će planove pokvariti pas, ne propustite doznati u novoj epizodi 'Direktora svemira' - večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.