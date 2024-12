Vedrana Rudan: 'Niste Severina i nikada nećete biti''. Borna Kotromanić: 'Kao da je ona Anna Wintour'

Jedna od najpopularnijih hrvatskih pjevačica Nina Badrić, prije nekoliko dana održala je veliki koncert u zagrebačkoj Areni povodom 30 godina karijere. Pred brojnom publikom pjevala je svoje hitove, a osim dobre glazbe, obožavatelji su nedugo nakon koncerta komentirali i njezine modne kombinacije. Naime, Nina je nekoliko puta mijenjala kreacije koje je odabrao stilist Marko Grubnić, a mišljenja o istim su podijeljena.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Na ovu temu se oglasila i spisateljica Vedrana Rudan koja je u svojoj najnovijoj kolumni pod nazivom “Nina u kandžama Modnog mačka” dala vlastiti osvrt na Ninine odjevne kombinacije. Tako je pjevačicu usporedila i s legendarnim zvijezdama među kojima su Tina Turner, Liza Minnelli te čak i Julijom Roberts iz filma “Pretty Woman”. Za kraj je poručila: “Zašto netko svim našim pjevačicama i pevaljkama ne kaže, cure, kako vam nije jasno, niste vi Severina i nikad nećete biti”.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Potom se oglasila i Borna Kotromanić koja je čvrsto stala uz Ninu Badrić pa žestoko prokomentirala svestranu spisateljicu.

''Nisam bila na Nininom koncertu, ali po onome što sam vidjela na Instagramu, outfiti su bili top i Marko Grubnić me ugodno iznenadio: najvažnije je da se u njima Nina odlično osjećala, a vidi se da je! Što se pak tiče komentara Vedrane Rudan da Nina nikad neće biti Severina, rekla bih joj: A zašto i bi! Kao da je Vedrana Iris Apfel ili Anna Wintour pa da se njeno mišljenje o nečijem stylingu cijeni?!', napisala je Borna pa dodala:

Foto: Instagram Borna Kotromanić

''Ustvari, Ninin subotnji styling apsolutno je neusporediv s bilo kim na našoj glazbenoj sceni, on je jednostavno bio glamurozan i svjetski, puno više od onog ma što smo navikli na hrvatskim pozornicama. Sve je to zahtijevalo dodatno promišljanje i trud koji je Nina uložila da se oduži za vjernost svojoj publici. Ukoliko se ovaj stilski izlet Nini svidio toliko da postane njen zaštitni znak, bit će to divan ''upgrade'' za našu glazbenu scenu. Bravo Nina za odvažnost i poruku da se žena u pedesetima ponovno rađa ako za to ima želju i snagu!', dodala je.

POGLEDAJTE VIDEO: Nina Badrić: 'Ja se ponosim svojim godinama. Ne skrivam se, ne bježim od njih. Danas je privilegija stariti'

