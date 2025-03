Preminuo glazbenik Roy Ayers: Odlazak pionira nu-soula i jazz funka

Američki glazbenik, producent i skladatelj Roy Ayers preminuo je 4. ožujka 2025. u New Yorku nakon duge bolesti, u 84. godini života, objavila je njegova obitelj.

Ayers je bio pionir nu-soula i jazz funka te ključna figura acid jazz pokreta 90-ih. Njegova najpoznatija pjesma "Everybody Loves the Sunshine" postala je klasik, a često su je obrađivali i samplirali izvođači poput d’Angela, Mary J. Blige i Tylera, the Creatora.

Tijekom karijere surađivao je s brojnim R&B i hip-hop zvijezdama, uključujući Tribe Called Quest, Erykah Badu, Guru i The Roots. Pharrell Williams ga je nazvao jednom od svojih najvećih inspiracija, a Calvin Harris pohvalio njegov bogat i topao zvuk, piše Variety.

Rođen u glazbenoj obitelji u Los Angelesu 1940., Ayers je počeo svirati klavir u petoj godini, a kasnije se posvetio vibrafonu. Karijeru je započeo 1961., a svjetsku slavu stekao s bendom Roy Ayers Ubiquity.

Ayers je iza sebe ostavio suprugu Argerie i njihovu djecu, Mtumea i Ayanu. Njegova obitelj najavila je da će uskoro biti održana proslava njegova života.

