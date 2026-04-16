Hakeri upali u Agenciju za civilno zrakoplovstvo: Širi se strah od zlouporabe osobnih podataka
'Obavještavamo sve operatere sustava bespilotnih zrakoplova i daljinske pilote da je došlo do neovlaštenog ulaza u web aplikaciju UAS repozitorij'
Slovenska Agencija za civilno zrakoplovstvo priopćila je da su bili meta kibernetičkog napada. Meta napada bila je njihova ključna web aplikacija – UAS repozitorij, koja služi kao baza podataka za sve registrirane operatere i pilote dronova.
Iz Agencije su uputili hitno upozorenje svim registriranim korisnicima sustava, piše 24ur.
"Obavještavamo sve operatere sustava bespilotnih zrakoplova i daljinske pilote da je došlo do neovlaštenog ulaza u web aplikaciju UAS repozitorij", priopćili su.
Moguća zlouporaba osobnih podataka
Agencija navodi i da su obuhvaćeni osobni podaci velikog broja korisnika, odnosno operatera ili pilota.
"Zbog toga potencijalno može doći do zlouporabe osobnih podataka", upozoravaju.
Dodaju i da je agencija u suradnji s policijom i Uredom RS za informacijsku sigurnost odmah pristupila zaštitnim mjerama kako bi se ograničilo daljnje curenje osobnih podataka. U vezi s tim, odmah su blokirani svi pristupi.
U tijeku je i dodatna sigurnosna nadogradnja aplikacije, kako bi se spriječili ovakvi incidenti u budućnosti.
