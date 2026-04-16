Hakeri upali u Agenciju za civilno zrakoplovstvo: Širi se strah od zlouporabe osobnih podataka

Slovenska Agencija za civilno zrakoplovstvo priopćila je da su bili meta kibernetičkog napada. Meta napada bila je njihova ključna web aplikacija – UAS repozitorij, koja služi kao baza podataka za sve registrirane operatere i pilote dronova.

Iz Agencije su uputili hitno upozorenje svim registriranim korisnicima sustava, piše 24ur.

"Obavještavamo sve operatere sustava bespilotnih zrakoplova i daljinske pilote da je došlo do neovlaštenog ulaza u web aplikaciju UAS repozitorij", priopćili su.

Moguća zlouporaba osobnih podataka

Agencija navodi i da su obuhvaćeni osobni podaci velikog broja korisnika, odnosno operatera ili pilota.

"Zbog toga potencijalno može doći do zlouporabe osobnih podataka", upozoravaju.

Dodaju i da je agencija u suradnji s policijom i Uredom RS za informacijsku sigurnost odmah pristupila zaštitnim mjerama kako bi se ograničilo daljnje curenje osobnih podataka. U vezi s tim, odmah su blokirani svi pristupi.

U tijeku je i dodatna sigurnosna nadogradnja aplikacije, kako bi se spriječili ovakvi incidenti u budućnosti.

