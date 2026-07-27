FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRŽIT ĆE SE /

Stiže im 'Olaf' i vraća paklene vrućine: Temperature idu i iznad 35 °C

Stiže im 'Olaf' i vraća paklene vrućine: Temperature idu i iznad 35 °C
×
Foto: K M Krause/Shutterstock Editorial/Profimedia

'U srijedu će već biti vrlo vruće. Maksimalne temperature ispod 30 stupnjeva Celzijusa naći će se samo neposredno na obalama'

27.7.2026.
12:24
danas.hr
K M Krause/Shutterstock Editorial/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Visokotlačni sustav "Olaf" ovog će tjedna vratiti vrućinu u Njemačku, a temperature bi na mnogima mjestima mogle prijeći i 35 Celzijevih stupnjeva, pišu tamošnji mediji, a prenosi Fenix.

Noć na utorak bit će "ugodno hladna", prognozira Jacqueline Kern iz centra za vremensku prognozu njemačke meteorološke službe u Offenbachu i poziva građane da prozrače svoje dom, jer će im to biti posljednja prilika prije nego što udari vrućina.

Od utorka nadalje zemljom će se s jugozapada sa sustavom "Olaf" širiti vrući zrak. Temperature na sjeveru kretat će se tada između 21 i 26 stupnjeva, dok će ostatak Njemačke imati puno više sunca, s temperaturama i do 31 stupnja.  

Vruće i noći 

"U srijedu će već biti vrlo vruće. Maksimalne temperature ispod 30 stupnjeva Celzijusa naći će se samo neposredno na obalama", objašnjava Kernn. Temperature će se kretati između 30 i 35, a uz Rajnu mogu doseći i do 37 Celzijevih stupnjeva.

U noći na četvrtak ne očekuje se značajan pad temperatura - u urbanim područjima past će na 22, a drugdje između 16 i 20 Celzijusa. U četvrtak će u većem dijelu zemlje maksimalne temperature biti iznad 35 °C. 

Noću će temperature pasti samo na između 17 i 23 stupnja Celzijusa.

NjemačkaVrućineTemperature
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike