Stiže im 'Olaf' i vraća paklene vrućine: Temperature idu i iznad 35 °C

Visokotlačni sustav "Olaf" ovog će tjedna vratiti vrućinu u Njemačku, a temperature bi na mnogima mjestima mogle prijeći i 35 Celzijevih stupnjeva, pišu tamošnji mediji, a prenosi Fenix.

Noć na utorak bit će "ugodno hladna", prognozira Jacqueline Kern iz centra za vremensku prognozu njemačke meteorološke službe u Offenbachu i poziva građane da prozrače svoje dom, jer će im to biti posljednja prilika prije nego što udari vrućina.

Od utorka nadalje zemljom će se s jugozapada sa sustavom "Olaf" širiti vrući zrak. Temperature na sjeveru kretat će se tada između 21 i 26 stupnjeva, dok će ostatak Njemačke imati puno više sunca, s temperaturama i do 31 stupnja.

Vruće i noći

"U srijedu će već biti vrlo vruće. Maksimalne temperature ispod 30 stupnjeva Celzijusa naći će se samo neposredno na obalama", objašnjava Kernn. Temperature će se kretati između 30 i 35, a uz Rajnu mogu doseći i do 37 Celzijevih stupnjeva.

U noći na četvrtak ne očekuje se značajan pad temperatura - u urbanim područjima past će na 22, a drugdje između 16 i 20 Celzijusa. U četvrtak će u većem dijelu zemlje maksimalne temperature biti iznad 35 °C.

Noću će temperature pasti samo na između 17 i 23 stupnja Celzijusa.