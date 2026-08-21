Snažna oluja poharala susjednu Sloveniju, grom ubio muškarca! Cijela zemlja pod upozorenjem

Snažna oluja pogodila je Sloveniju i Austriju u četvrtak, a jedan muškarac poginuo je u udaru groma blizu Celja, prenose u petak mediji.

Policija u Celju obaviještena je da je grom udario u dvije osobe koje su stajale ispod stabla na području Žalca, pri čemu je 46-godišnji muškarac preminuo na mjestu događaja, dok je drugi s lakšim ozljedama prevezen u bolnicu.

U središnjoj Sloveniji poplavljeni su podrumi, oštećeni krovovi i srušeno drveće, prenosi 24Ur.com. U Podolševi je grom izazvao požar u pomoćnoj zgradi.

Informativni centar slovenske Uprave civilne zaštite i spašavanja prijavio je ukupno 51 intervenciju, najviše na području Ljubljane, Celja te Kranja, Trbovlja i Kopra.

Problemi i u Austriji

Slovenski meteorolozi su prognozirali nastavak obilnih pljuskova u petak, a za cijelu zemlju izdano je narančasto upozorenje.

Saveznu državu Donju Austriju u četvrtak je također zahvatilo snažno nevrijeme koje je uzrokovalo velike poplave u vrlo kratkom vremenu.

Najteža situacija bila je u Brucku na Lajti gdje su vatrogasci do petka ujutro primili oko 400 poziva za pomoć.

U Haslauu na Dunavu putnici su spašeni iz vozila poplavljenih vodom, u Maria Elendu je drvo palo na kuću.

Oluja je prouzročila štetu i u Schwadorfu i Enzersdorfu, objavio je Kronen Zeitung.

Oluja je stigla i do Beča, gdje su tuča, obilna kiša i snažni udari vjetra doveli do brojnih poziva vatrogascima.

Oluje su prouzročile veliku štetu u Gradišću, gdje je oštećen velik broj automobila, trgovina i kuća. Došlo je i do brojnih kašnjenja letova s bečke zračne luke Schwechat.