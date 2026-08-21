Tragedija u Đakovu: Muškarac se utopio u jezeru

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Utapanje se dogodilo u četvrtak oko 14,40 sati
U jezeru Bajer u Đakovu u četvrtak poslijepodne utopio se 72-godišnjak, izvijestila je u petak osječko-baranjska Policijska uprava. (PU).
Utapanje se dogodilo u četvrtak oko 14,40 sati, a mrtvozornik je utvrdio da na tijelu nema trgova koje bi ukazivali na postojanje kaznenog djela.
Stoga je tijelo utopljenika predano obitelji po nalogu županijskog državnog odvjetnika u Osijeku, navode u policiji.