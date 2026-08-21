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NOVA IDEJA /

Infantino sprema potpuno novo FIFA natjecanje? Procurili detalji bizarnog projekta

Infantino sprema potpuno novo FIFA natjecanje? Procurili detalji bizarnog projekta
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Foto: JOERAN STEINSIEK/imago sportfotodienst/Profimedia

Skupina poslovnih ljudi pripremila je detaljan prijedlog za početnu verziju natjecanja

21.8.2026.
11:02
Hina
JOERAN STEINSIEK/imago sportfotodienst/Profimedia
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Predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino ponovno je u središtu nove kontroverze, nakon što je 'The Athletic' izvijestio da je tijekom prošle godine održavao kontakt s privatnim investitorima s ciljem razvoja novog svjetskog natjecanja u kategoriji do 15 godina.

Infantinova ideja bila bi stvoriti svojevrsni festival omladinskog nogometa, inspiriran poznatom "Little League World Series" - tradicionalnim bejzbolskim turnirom za mlade igrače u SAD koji ima veliku televizijsku publiku i odgovarajuće komercijalne prihode.

Američki mediji izvijestili su da je FIFA već prošle godine započela razgovore o organiziranju Svjetskog prvenstva za igrače do 15 godina na kojem bi sudjelovale ekipe iz 211 FIFA federacija.

"The Athletic" također, dodaje da su se vodili razgovori s ESPN-om s ciljem pregovaranja o prijenosu događaja, koji se trebao održati u Sjedinjenim Državama. Navodno je planirano da se ceremonija otvaranja turnira održi i u tematskim parkovima Disneyja.

Skupina poslovnih ljudi pripremila je detaljan prijedlog za početnu verziju natjecanja, koje je u početku bilo namijenjeno isključivo dječacima. Razgovori o projektu sada su obustavljeni.

Međutim, poznati su glavni akteri. Navodno je Infantino u provedbu uključio bivšeg predsjednika meksičkog saveza Juana Carlosa Rodrigueza, a projekt navodno podržava Eldridge Industries, kojim upravlja Todd Boehly, ujedno i predsjednik londonskog kluba Chelsea.

Za sada FIFA, ESPN i Rodriguez nisu željeli komentirati ove navode.

Gianni InfantinoFifa
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