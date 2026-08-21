Što Osijek ima, a Njemačka nema? Josipa se s obitelji vratila kući: 'Djeca žive kao mi nekad'

Zagrljen s Dravom i široke slavonske duše, Osijek je grad kojemu se mnogi vraćaju. Gospodarsko, sveučilišno i kulturno središte istoka Hrvatske svojim stanovnicima nudi sadržaje koji su im, kako kažu, na dohvat ruke.

"Volim što je miran grad, volim što je lijepo živjeti ovdje", kaže Mateja iz Osijeka.

Upravo je veličina grada jedna od njegovih prednosti. Sve je dovoljno blizu, a istodobno Osijek nudi sadržaje velikog urbanog središta.

"U ovom gradu imaš sve, znači nije velik toliko, možeš ga brzo obići, a imaš sve, znači sve, što god ti treba", kaže Goran iz Osijeka.

Tu su jedinstvena šetnica uz Dravu, popularna Kopika, brojni parkovi, ali i bogata ponuda kulturnih, sportskih i društvenih sadržaja. "Sve je lijepo, sve mi se sviđa, ne bih nigdje živio dalje", poručuje Toni iz Osijeka.

Iz Njemačke se vraćaju zbog djece i kvalitete života

Za neke Osječane život ih je odveo u inozemstvo, no ljubav prema gradu i osjećaj pripadnosti na kraju su ih vratili kući.

"Jednostavno ga volite. Ja sam živjela jako dugo u Njemačkoj i vratila sam se isto jer imam tu i kuću i obitelj, ali uvijek sam ga voljela, i zbog posla i zbog ljudi", kaže Lidija.

Među onima koji su Njemačku zamijenili Osijekom su i obitelji s djecom. Franciska Čuhor vratila se sa svojom obitelji, a kao glavne razloge navodi sigurnost, školstvo i zdravstvo.

"Vratili smo se zbog sigurnosti djece najviše, zbog školstva s kojim nisam nikako bila zadovoljna, zbog, u jednu ruku, i zdravstva, a i zbog samih nas. Ipak je dom – dom", kaže Franciska Čuhor.

Sličnu odluku donijela je i Josipa Đalok. Nakon života u Njemačkoj, sa svojom je obitelji budućnost djece odlučila graditi u Osijeku.

"Oni ovdje odrastaju u slobodi, u zajedništvu s cijelom našom obitelji koja je ovdje i ja bih rekla da djeca baš uživaju, da žive kao mi nekada", kaže Josipa Đalok.

'Vrtići, škole, parkovi, igrališta – sve nam je blizu'

Nakon deset godina života u Njemačkoj, u Osijek se vratila i obitelj Vrgec. Zoran Vrgec kaže da su sigurnost, sadržaji za djecu i kvaliteta svakodnevnog života bili među ključnim razlozima za povratak.

"Vrtići, škole, parkovi, igrališta, dom zdravlja, tržnice, restorani, kazalište... Mi smo u Donjem Gradu, nama je dječje kazalište na tri minute od kuće. Znači, ne može biti bolje", kaže Vrgec.

Da im je povratak dobro došao, potvrđuju i najmlađi članovi obitelji. "Ovdje je pre super, a tamo u Njemačkoj je onako – onako", poručuju.

Na pitanje je li povratak bila dobra odluka, odgovor je jednoglasan. "Najbolju, najbolju", kaže Franciska, dok Josipa dodaje: "I jako smo zadovoljni i zapravo sad tek uživamo u svemu." Zoran Vrgec poručuje i drugima da razmisle o povratku. "Što da kažem, lege, vidimo se uskoro u Osijeku."

Zaposlenih 5000 više nego prije pet godina

Povratnici nisu jedini koji utječu na pozitivnije demografske pokazatelje. U Osijeku je danas oko 5000 zaposlenih više nego prije pet godina, a raste i broj doseljenih stanovnika. Dio pozitivnih brojki čine i strani radnici.

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić ističe kako grad bilježi značajan pomak kada je riječ o demografskim pokazateljima.

"Grad Osijek bilježi najveći pozitivan pomak prirodnog kretanja stanovništva među hrvatskim gradovima. Prirodni pad smanjen je za 140 osoba, što je najviše u Hrvatskoj i stoga možemo reći da je grad Osijek predvodnik demografskog oporavka među hrvatskim gradovima", rekao je Radić.

Slavonija bilježi pozitivan trend doseljavanja

Pozitivan trend, odnosno više doseljenih nego iseljenih stanovnika, bilježi i cijela Slavonija, a prednjači Osječko-baranjska županija.

Ključ za zadržavanje stanovništva i privlačenje mladih, smatraju u Županiji, jesu konkretne demografske mjere – od rješavanja stambenog pitanja do osiguravanja kvalitetnih radnih mjesta i infrastrukture.

"Rješavanje stambenog pitanja, odnosno krova nad glavom, bilo stana ili obiteljske kuće, dobro, kvalitetno, stabilno radno mjesto, dobri i kvalitetni uvjeti, komunalna infrastruktura", ističe osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.

A kada se Osječane pita što im je u gradu posebno priraslo srcu, odgovori su različiti. Nekima su to ljudi, nekima nogomet, a nekima – lijepe djevojke.

"Pa lijepe su cure, eto", kaže jedan Osječanin. "Pa kažem Nogometni klub Osijek", odgovara drugi.

No oko jedne stvari ipak nema dvojbe – ljubav prema gradu na Dravi. "Moj Osijek pun je sunca, uz Dravu miran i tih, za sve nas ostat će uvijek najljepša pjesma i stih."