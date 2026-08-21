Jasna Zlokić i Jakov Jozinović o duetu koji će oduševiti sve generacije: 'Ostavili smo dušu'

Jedan od neočekivanijih glazbenih spojeva na domaćoj sceni donosi susret dviju generacija, ali i dvoje izvođača koje povezuje ljubav prema pjesmi, emociji i glazbi koja traje. Glazbena diva Jasna Zlokić (71) i trenutačno najtraženija mlada pjevačka zvijezda Jakov Jozinović (21) udružili su glasove u duetu "Ljudi poput nas", pjesmi koja je svoju premijeru imala u bravo jutru na bravo radiju kod Filipa Hana i Brune Bucića.

"Jasna i ja prepoznali smo se u pjesmi, ostavili dušu u njoj i od sada je pustili ljudima na slušanje", rekao je Jakov.

A cijela priča započela je sasvim spontano, jednim susretom na dodjeli nagrada Cesarica. Jakov je tada prišao Jasni, ne sluteći da će njihov kratki razgovor samo nekoliko tjedana poslije prerasti u nešto mnogo veće.

"Prišao sam joj s velikim poštovanjem, porazgovarali smo i onda me za tjedan-dva nazvala i rekla mi da nije mogla zaboraviti moj pozdrav, da sam joj ostao u mislima i da bi voljela da se vidimo. Vidjeli smo se, družili i onda je ona u međuvremenu dobila ovu pjesmu. Ove godine nisam planirao duete, ali s obzirom na to da je Jasna Zlokić u pitanju i ova pjesma, morao sam sebi za dušu prihvatiti", ispričao je Jakov.

Foto: Mario Poje

Potom je uslijedio i susret na kojem je Jasna predstavila pjesmu Jakovu.

"Mi smo se našli na kavi u Zagrebu, poslušali pjesmu koja se Jakovu jako svidjela i nastala je suradnja. Pjesma je uvijek bila najbitnija u karijeri svakog izvođača. Ona određuje i trajnost postojanja. Stvarno stojim iza svojih riječi da je ovo jedna lijepa pjesma. Ljudima će biti jasno kad poslušaju pjesmu o čemu se radi, o čemu pjevamo. Doživjet će je onako kako treba, svatko na svoj način, kao što smo je doživjeli i mi“, istaknula je Jasna u bravo jutru.

Za mladog pjevača poziv jedne od najvećih dama domaće glazbene scene imao je posebno značenje.

"Do prije godinu dana samo sam pričao o legendama, a onda te jedna od njih nazove tako mladog i ponudi ti duet. To može biti samo čast i privilegija i prihvatiš to raširenih ruku. Meni je ovo ogroman vjetar u leđa. Da se jedna Jasna Zlokić bavi jednim Jakovom od 20 godina velika je čast", priznao je.

Jasna, pak, nije štedjela riječi kada je govorila o svom mladom kolegi. Iako u početku nije poznavala Jakova ni njegov rad, kaže da joj je vrlo brzo postalo jasno zbog čega je u tako kratkom vremenu osvojio publiku.

"Meni je to sve kroz kratko vrijeme bilo jasno. Jakov je čovjek koji je dobio publiku jako brzo, a to nose ljudi koji imaju X faktor. I na kraju krajeva, obnovio je lijepe pjesme, lijepu glazbu i vratio joj na neki način dignitet svojim lijepim pjevanjem i načinom na koji je to donio", rekla je Jasna u bravo jutru.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Posebno je istaknula njegovu muzikalnost i razumijevanje onoga što izvodi.

"Njemu ne trebaju savjeti. On je savršeno muzikalan i njegovo pjevanje je toliko točno i kako treba. Ono što pjeva, to i razumije", poručila je i dodala:

"Jakov je osoba koja ima lakoću postojanja. Lako uspostavlja kontakt, s njim se lako družiti. Dečko koji razumije sve. Koji je jako muzikalan, pristojan i odgojen. Mlad i pametan dečko."

Dodatnu toplinu pjesmi daju članovi a cappella sastava Voxford, koji su se pridružili kao prateći vokali. Glazbu i tekst potpisuju Lea Dekleva i Matko Šimac, dok su se za aranžman i produkciju pobrinuli Ante Gelo i Branimir Mihaljević. Režiju spota potpisuje Dario Lepoglavac, a u spotu je sudjelovao i četveročlani bend Jakova Jozinovića.

Nakon što su pjesmu premijerno predstavili na bravo radiju, publiku večeras u 19 sati očekuje i premijera videospota na YouTubeu.

Jakovljeva turneja "Ja za čuda letim" već je osvojila dvije rasprodane zagrebačke Arene i brojne gradove diljem Hrvatske i regije, a 9. listopada najtraženiji mladi pjevač stiže i na zadarski Višnjik.