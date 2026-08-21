Jasna Zlokić i Jakov Jozinović o duetu koji će oduševiti sve generacije: 'Ostavili smo dušu'
Za mladog pjevača poziv jedne od najvećih dama domaće glazbene scene imao je posebno značenje
Jedan od neočekivanijih glazbenih spojeva na domaćoj sceni donosi susret dviju generacija, ali i dvoje izvođača koje povezuje ljubav prema pjesmi, emociji i glazbi koja traje. Glazbena diva Jasna Zlokić (71) i trenutačno najtraženija mlada pjevačka zvijezda Jakov Jozinović (21) udružili su glasove u duetu "Ljudi poput nas", pjesmi koja je svoju premijeru imala u bravo jutru na bravo radiju kod Filipa Hana i Brune Bucića.
"Jasna i ja prepoznali smo se u pjesmi, ostavili dušu u njoj i od sada je pustili ljudima na slušanje", rekao je Jakov.
A cijela priča započela je sasvim spontano, jednim susretom na dodjeli nagrada Cesarica. Jakov je tada prišao Jasni, ne sluteći da će njihov kratki razgovor samo nekoliko tjedana poslije prerasti u nešto mnogo veće.
"Prišao sam joj s velikim poštovanjem, porazgovarali smo i onda me za tjedan-dva nazvala i rekla mi da nije mogla zaboraviti moj pozdrav, da sam joj ostao u mislima i da bi voljela da se vidimo. Vidjeli smo se, družili i onda je ona u međuvremenu dobila ovu pjesmu. Ove godine nisam planirao duete, ali s obzirom na to da je Jasna Zlokić u pitanju i ova pjesma, morao sam sebi za dušu prihvatiti", ispričao je Jakov.
Potom je uslijedio i susret na kojem je Jasna predstavila pjesmu Jakovu.
"Mi smo se našli na kavi u Zagrebu, poslušali pjesmu koja se Jakovu jako svidjela i nastala je suradnja. Pjesma je uvijek bila najbitnija u karijeri svakog izvođača. Ona određuje i trajnost postojanja. Stvarno stojim iza svojih riječi da je ovo jedna lijepa pjesma. Ljudima će biti jasno kad poslušaju pjesmu o čemu se radi, o čemu pjevamo. Doživjet će je onako kako treba, svatko na svoj način, kao što smo je doživjeli i mi“, istaknula je Jasna u bravo jutru.
Za mladog pjevača poziv jedne od najvećih dama domaće glazbene scene imao je posebno značenje.
"Do prije godinu dana samo sam pričao o legendama, a onda te jedna od njih nazove tako mladog i ponudi ti duet. To može biti samo čast i privilegija i prihvatiš to raširenih ruku. Meni je ovo ogroman vjetar u leđa. Da se jedna Jasna Zlokić bavi jednim Jakovom od 20 godina velika je čast", priznao je.
Jasna, pak, nije štedjela riječi kada je govorila o svom mladom kolegi. Iako u početku nije poznavala Jakova ni njegov rad, kaže da joj je vrlo brzo postalo jasno zbog čega je u tako kratkom vremenu osvojio publiku.
"Meni je to sve kroz kratko vrijeme bilo jasno. Jakov je čovjek koji je dobio publiku jako brzo, a to nose ljudi koji imaju X faktor. I na kraju krajeva, obnovio je lijepe pjesme, lijepu glazbu i vratio joj na neki način dignitet svojim lijepim pjevanjem i načinom na koji je to donio", rekla je Jasna u bravo jutru.
Posebno je istaknula njegovu muzikalnost i razumijevanje onoga što izvodi.
"Njemu ne trebaju savjeti. On je savršeno muzikalan i njegovo pjevanje je toliko točno i kako treba. Ono što pjeva, to i razumije", poručila je i dodala:
"Jakov je osoba koja ima lakoću postojanja. Lako uspostavlja kontakt, s njim se lako družiti. Dečko koji razumije sve. Koji je jako muzikalan, pristojan i odgojen. Mlad i pametan dečko."
Dodatnu toplinu pjesmi daju članovi a cappella sastava Voxford, koji su se pridružili kao prateći vokali. Glazbu i tekst potpisuju Lea Dekleva i Matko Šimac, dok su se za aranžman i produkciju pobrinuli Ante Gelo i Branimir Mihaljević. Režiju spota potpisuje Dario Lepoglavac, a u spotu je sudjelovao i četveročlani bend Jakova Jozinovića.
Nakon što su pjesmu premijerno predstavili na bravo radiju, publiku večeras u 19 sati očekuje i premijera videospota na YouTubeu.
Jakovljeva turneja "Ja za čuda letim" već je osvojila dvije rasprodane zagrebačke Arene i brojne gradove diljem Hrvatske i regije, a 9. listopada najtraženiji mladi pjevač stiže i na zadarski Višnjik.