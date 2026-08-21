Sandra Bullock prvi put o smrti partnera: 'Počela sam tugovati četiri godine prije'

Američka glumica Sandra Bullock (62) godinama je šutjela o smrti svog dugogodišnjeg partnera Bryana Randalla, koji je u kolovozu 2023. preminuo u 57. godini nakon trogodišnje borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). Sada je, prvi put nakon njegove smrti, glumica otvoreno progovorila o razdoblju koje je za nju bilo jedno od najtežih u životu. U razgovoru za podcast "SmartLess" otkrila je da je njegovu bolest morala držati u tajnosti, a priznala je i da je počela tugovati za njim godinama prije njegove smrti.

Foto: Skyler2018/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Randall je sam želio da njegova dijagnoza ostane privatna. "Tražio me da to ne dijelim. Znam zašto me to tražio", rekla je Sandra, dodajući da ju je čuvanje njegove tajne ipak "izoliralo u tom procesu". Dugo vremena gotovo nitko nije znao kroz što obitelj prolazi. Bullock je otkrila da je njezina sestra Gesine Bullock-Prado u početku bila jedina osoba kojoj je mogla reći što se događa. Tek kasnije povjerila se bliskim prijateljicama, među kojima su bile Jennifer Aniston i Amanda Anka.

Posebno je teško bilo to što se sve događalo tijekom pandemije koronavirusa. Sandra je istovremeno brinula o Randallu, odgajala svoju djecu i pokušavala održati svakodnevni život dok se stanje njezina partnera postupno pogoršavalo. Govoreći o njegovoj bolesti, glumica je otkrila koliko je emocionalno teško bilo gledati čovjeka kojeg voli kako se mijenja. "Moja osoba otišla je puno prije nego tijelo", rekla je Bullock, opisujući trenutak kada je shvatila da je osoba kakvu je poznavala polako nestajala zbog bolesti. Upravo zato njezin proces tugovanja nije počeo tek nakon Randallove smrti. "Mislim da sam počela tugovati za Bryanom četiri godine prije nego što je preminuo", rekla je Sandra.

Foto: MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Sandra se nakon njegove smrti uglavnom povukla iz javnosti, a sada se ponovno vraća u središte pozornosti. Uskoro ćemo je gledati u nastavku kultnog filma "Praktična magija 2". Nakon svega što je prošla, Bullock danas na život gleda drugačije. U novom razgovoru priznala je da je tijekom godina brige za partnera i odgoja djece često potpuno zanemarivala samu sebe, a tek je kasnije počela učiti kako se ponovno brinuti o vlastitim potrebama.

Foto: MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Podsjećamo, njihova ljubavna priča započela je 2015. godine, kada je Randall kao fotograf angažiran da fotografira rođendan Sandrina sina Louisa. Nakon tog susreta među njima se razvila ljubav, a par je tijekom godina izgradio privatnu, ali čvrstu vezu. Iako se nikada nisu vjenčali, Bullock je Bryana svojedobno opisala kao „ljubav svog života“. Njihova ljubavna priča trajala je do 2023. kada je Randall preminuo u 57. godini nakon trogodišnje borbe s ALS-om.