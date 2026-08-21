FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOJA RAZLIKA /

Grbin ugostio američku veleposlanicu, a njihova zajednička fotografija odmah je nasmijala sve

Grbin ugostio američku veleposlanicu, a njihova zajednička fotografija odmah je nasmijala sve
×
Foto: Facebook/screenshot

Nicole McGraw posjetila je Pulu i sastala se s gradonačelnikom Peđom Grbinom, a nakon susreta objavljena je i njihova zajednička fotografija koja je odma privukla pažnju

21.8.2026.
13:30
Hot.hr
Facebook/screenshot
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw stigla je u Pulu, gdje se susrela s gradonačelnikom Peđom Grbinom. Iako je susret imao diplomatsku i službenu pozadinu, na društvenim mrežama puno je više pažnje privukao njihov zajednički kadar.

Na fotografiji McGraw i Grbin stoje jedno uz drugo, a razlika u njihovoj visini teško je ne primijetiti. Upravo je taj detalj fotografiju učinio urnebesnom za javnost.

"Bilo mi je zadovoljstvo susresti se s lokalnim dužnosnicima diljem hrvatske obale i razgovarati o tome kako možemo ojačati gospodarske, kulturne i turističke veze između naših dviju zemalja. Divno je vidjeti kako te zajednice, s tako bogatom poviješću, spremno prihvaćaju prilike koje donosi budućnost" napisala je McGraw u objavi na Facebooku.

Susrela se i s gradonačelnicom grada Malog Lošinja, Anom Kučić, gradonačelnikom Rovinja, Emilom Nimčevićem, ali posebnu pažnju izazvala je njezina fotografija s pulskim gradonačelnikom Peđom Grbinom. Upravo je njihov zajednički kadar nasmijao pratitelje jer je razlika u visini između njih dvojice bila itekako primjetna - Grbin je visok oko 210 centimetara (i zbog te visine imao je nadimak "Mrvica"), dok je McGraw uz njega izgledala gotovo minijaturno što je nasmijalo njihove pratitelje.

Nicole McgrawPeđa GrbinAmerička Veleposlanica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike