Grbin ugostio američku veleposlanicu, a njihova zajednička fotografija odmah je nasmijala sve

Američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw stigla je u Pulu, gdje se susrela s gradonačelnikom Peđom Grbinom. Iako je susret imao diplomatsku i službenu pozadinu, na društvenim mrežama puno je više pažnje privukao njihov zajednički kadar.

Na fotografiji McGraw i Grbin stoje jedno uz drugo, a razlika u njihovoj visini teško je ne primijetiti. Upravo je taj detalj fotografiju učinio urnebesnom za javnost.

"Bilo mi je zadovoljstvo susresti se s lokalnim dužnosnicima diljem hrvatske obale i razgovarati o tome kako možemo ojačati gospodarske, kulturne i turističke veze između naših dviju zemalja. Divno je vidjeti kako te zajednice, s tako bogatom poviješću, spremno prihvaćaju prilike koje donosi budućnost" napisala je McGraw u objavi na Facebooku.

Susrela se i s gradonačelnicom grada Malog Lošinja, Anom Kučić, gradonačelnikom Rovinja, Emilom Nimčevićem, ali posebnu pažnju izazvala je njezina fotografija s pulskim gradonačelnikom Peđom Grbinom. Upravo je njihov zajednički kadar nasmijao pratitelje jer je razlika u visini između njih dvojice bila itekako primjetna - Grbin je visok oko 210 centimetara (i zbog te visine imao je nadimak "Mrvica"), dok je McGraw uz njega izgledala gotovo minijaturno što je nasmijalo njihove pratitelje.