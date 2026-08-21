Rusija traga za Conorom Kennedyjem, plaćenikom i bivšim dečkom Taylor Swift

Za Conorom Kennedyjem (32), bivšim dečkom Taylor Swift (36) i sinom američkog ministra zdravlja Robertom F. Kennedyjem mlađim (72), Rusija je raspisala međunarodnu tjeralicu. Ovaj odvjetnik na njoj je završio zbog putovanja u Ukrajinu 2022. godine.

Prema navodima ruske državne novinske agencije TASS optužen je da je djelovao kao plaćenik dok je branio Ukrajinu od Rusije u okviru aktualnog sukoba. Sud u Moskvi odobrio je Conorovo 'uhićenje u odsutnosti', što bi mu, ako bude uhićen, moglo donijeti kaznu od sedam do deset godina zatvora.

Conor sa zaručnicom Giuliom Be, ocem Robertom F. Kennedyjem mlađim i njetovom suprugom Cheryl Hines Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

Svojoj slavnoj obitelji, koja broji i jednog američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, nije rekao svoju odluku da se pridruži ukrajinskim snagama u obrani od ruske invazije, a svoj put opisao je tada na Instagramu.

- Kao i mnoge druge, duboko me pogodilo ono što se prošle godine događalo u Ukrajini. Želio sam pomoći. Čim sam čuo za ukrajinsku Međunarodnu legiju, znao sam da moram ići. Već idući dan otišao sam u veleposlanstvo prijaviti se. Samo sam jednoj osobi ovdje rekao gdje sam, a ondje sam samo jednoj osobi otkrio svoje pravo ime. Nisam htio da mi se obitelj i prijatelji brinu, a nisam želio ni da me tretiraju drugačije od ostalih. Nisam proveo puno vremena u Ukrajini, ali sam puno toga vidio i osjetio. Uloga vojnika svidjela mi se više nego što sam očekivao. Zastrašujuće je, ali život je jednostavan, a nagrada za hrabrost i dobra djela je golema - napisao je tada.