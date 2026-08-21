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MEĐUNARODNA TJERALICA /

Rusija traga za Conorom Kennedyjem, plaćenikom i bivšim dečkom Taylor Swift

Rusija traga za Conorom Kennedyjem, plaćenikom i bivšim dečkom Taylor Swift
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Foto: Paul Adao/INSTAR Images/Profimedia

Član jedne od najpoznatijih američkih obitelji, Conor Kennedy 2022. godine pridružio se ukrajinskim vojnim snagama i sada mu je Rusija za petama, te mu prijeti višegodišnja kazna zatvora

21.8.2026.
12:19
Maja Šitum
Paul Adao/INSTAR Images/Profimedia
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Za Conorom Kennedyjem (32), bivšim dečkom Taylor Swift (36) i sinom američkog ministra zdravlja Robertom F. Kennedyjem mlađim (72), Rusija je raspisala međunarodnu tjeralicu. Ovaj odvjetnik na njoj je završio zbog putovanja u Ukrajinu 2022. godine. 

Prema navodima ruske državne novinske agencije TASS optužen je da je djelovao kao plaćenik dok je branio Ukrajinu od Rusije u okviru aktualnog sukoba. Sud u Moskvi odobrio je Conorovo 'uhićenje u odsutnosti', što bi mu, ako bude uhićen, moglo donijeti kaznu od sedam do deset godina zatvora.

Rusija traga za Conorom Kennedyjem, plaćenikom i bivšim dečkom Taylor Swift
Conor sa zaručnicom Giuliom Be, ocem Robertom F. Kennedyjem mlađim i njetovom suprugom Cheryl Hines
Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

Svojoj slavnoj obitelji, koja broji i jednog američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, nije rekao svoju odluku da se pridruži ukrajinskim snagama u obrani od ruske invazije, a svoj put opisao je tada na Instagramu. 

- Kao i mnoge druge, duboko me pogodilo ono što se prošle godine događalo u Ukrajini. Želio sam pomoći. Čim sam čuo za ukrajinsku Međunarodnu legiju, znao sam da moram ići. Već idući dan otišao sam u veleposlanstvo prijaviti se. Samo sam jednoj osobi ovdje rekao gdje sam, a ondje sam samo jednoj osobi otkrio svoje pravo ime. Nisam htio da mi se obitelj i prijatelji brinu, a nisam želio ni da me tretiraju drugačije od ostalih. Nisam proveo puno vremena u Ukrajini, ali sam puno toga vidio i osjetio. Uloga vojnika svidjela mi se više nego što sam očekivao. Zastrašujuće je, ali život je jednostavan, a nagrada za hrabrost i dobra djela je golema - napisao je tada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Conor Kennedy (@jconorkennedy)

 
Ipak, prije ove tjeralice, Conor je javnosti bio najpoznatiji kao dečko popularne glazbenice Taylor Swift s kojom je bio u vezi 2012. godine. Zajedno su bili nekoliko mjeseci, a pjevačica se toliko zapalila za mladog Kennedyja da je tada navodno kupila i kuću vrijednu 4,9 milijuna dolara u istoj ulici u gradići Hyannis Port gdje je stanovala Conorova baka Ethel Kennedy. 
Rusija traga za Conorom Kennedyjem, plaćenikom i bivšim dečkom Taylor Swift
Foto: Paul Adao/INSTAR Images/Profimedia
Taylor SwiftRobert Kennedy MlađiTjeralica
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