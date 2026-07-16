U šumi u Slavoniji pronašli lubanju i hrpu ljudskih kostiju: Kroz jednu je prošao čavao!

U šumi kod naselja Ježević na području Općine Bukovlje u Slavoniji pronađeni su ljudska lubanja, čeljust i brojne kosti, neslužbeno je doznao portal Slavonija IN. Policija je dio ostataka odnijela, ali je kiša zatim isprala zemlju i otkrila nove.

Tomislav Jerković je za lokalni portal ispričao da ga je nazvao susjed koji je tijekom obilaska šume naišao na veći broj kostiju. "To je u meni probudilo znatiželju. Ona je postala još veća nakon razgovora s prijateljem Zvonimirom Miloševićem, povjesničarom po struci, pa smo zajedno odlučili otići na lokaciju. Pridružio nam se i njegov brat Mario, koji posjeduje određena znanja iz anatomije, što nam je bilo od velike pomoći", dodao je.

Policija odnijela prvotne ostatke

Isprva su pomislili da su to životinjske kosti. No, ubrzo im je postalo jasno na su naišli na ljudske posmrtne ostatke. Jasno su vidjeli ljudsku čeljust i lubanju.

Glasnogovornica brodsko-posavske policije Kata Nuić potvrdila je da je policija postupala na lokaciji kod Ježevika nakon Jerkovićeva poziva te da su obavijestili Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu.

Policija je pronađenu lubanju i dio kosti uzela s mjesta pronalaska kako bi ih odnijeli na daljnju obradu. Slavonija IN neslužbeno doznaje da su poslani na Odjel patologije u Osijeku gdje bi se trebalo utvrditi koliko su ostaci stari, pripadaju li jednoj ili više osoba te kako je osoba umrla.

Pronađene nove kosti

Kiša je u međuvremenu isprala dio zemlje i otkrila nove kosti. Na teren je izašao urednik lokalnog portala s Jerkovićem, koji su zatekli nove ostatke. Kroz jednu od pronađenih kostiju prolazio je čavao, posvjedočili su.

To je otvorilo pitanje je li u šumi kod Ježevika pronađen pojedinačni grob ili mjesto na kojem je pokopano više osoba. Na ta bi pitanja odgovore trebala dati stručna analiza i istraga. Jerković navodi da je na mjestu pronalaska bilo više bedrenih kostiju i drugih ljudskih ostataka.

O svemu je obavijestio i načelnika općine Bukovlje koji je također izašao na teren i najavio da će, u okviru svojih ovlasti, policiji prenijeti sve informacije kojima raspolaže.

Iz Državnog odvjetništva kažu kako još nisu zaprimili službeno policijsko izvješće.