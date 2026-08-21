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UHIĆEN JE /

Policija preko snimki našla osumnjičenog za požar kod Dubrovnika! Otkrili kako je buktinja krenula

Policija preko snimki našla osumnjičenog za požar kod Dubrovnika! Otkrili kako je buktinja krenula
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Ilustracija

Vatra je krenula s ceste prema šumi i zaprijetila je stambenim zgradama

21.8.2026.
12:14
Dunja Stanković
Zvonimir Barisin/PIXSELL/Ilustracija
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Dubrovačka policija uhitila je u četvrtak muškarca kojeg sumnjiče da je 12. kolovoza izazvao požar u šumi na Gorici sv. Vlaha u Dubrovniku u kojem je izgorjelo 6000 kvadrata borove šume i niskog raslinja. 

Policija sumnja da je do požara došlo zbog nezakonitog izvođenja vatrometa, čiji su ostaci pronađeni tijekom očevida. Zahvaljujući snimkama objavljenima u medijima te suradnjom s krim policijom, utvrdili su identitet muškarca kojeg povezuju s izbijanjem požara. 

Vatra zaprijetila zgradama

"Vatra je krenula s ceste prema šumi gdje se, nošena burom, u samo nekoliko minuta pretvorila u buktinju koja je zahvatila cijelu šumu i opasno zaprijetila stambenim zgradama što je kod građana izazvalo osjećaj straha i uznemirenosti za vlastitu sigurnost i imovinu", izvijestila je policija u petak. 

Požar je ugašen oko 2,30 sati, nakon čega je obavljen očevid.

Policija sumnjiči 38-godišnjaka za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Kasno sinoć je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. 

PožarDubrovnikSnimkeVatromet
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