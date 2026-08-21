Pet dana plutali bez hrane i vode, pronašli ih 240 km od obale: Preživjeli u hladnjaku

Dvojica ribara spašena su nakon što su pet dana plutala Tihim oceanom bez hrane i vode, više od 150 kilometara od meksičke obale. Pronađeni su u velikom ribarskom hladnjaku u kojem su pokušavali preživjeti nakon što su ostali bez svog plovila.

Potraga za muškarcima (53) i (32) počela je 14. kolovoza, kada je njihova ribarska zadruga prijavila da je izgubila kontakt s njima. Meksička mornarica pretraživala je veliko područje mora iz zraka i s brodovima, piše CNN.

Ribari su naposljetku pronađeni oko 240 kilometara od obale Chiapasa, savezne države na jugu Meksika uz granicu s Gvatemalom.

Snimka nevjerojatnog spašavanja

Snimka koju je objavila mornarica prikazuje ih kako sjede u velikom tirkiznom spremniku koji pluta na valovima, dok im se približavaju spasilačke ekipe.

Two fishermen found SAFE after 5 days ADRIFT in the Pacific Ocean on a large cooler & rescued by Mexican Navy pic.twitter.com/N2yeOjfyqm — RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 21, 2026

Obojica su potom izvučena na sigurno i prevezena u luku, gdje im je pružena liječnička pomoć prije nego što su se ponovno susreli sa svojim obiteljima.

"Nismo mislili da ćemo preživjeti ove dane. Jedino što smo mogli bilo je moliti se Bogu i čekati pomoć mornarice", rekao je jedan od spašenih ribara.

Drugi je opisao pet dana na moru kao iskustvo koje nikome ne bi poželio.

"Bilo je to najteže što se može zamisliti. Ne bih to poželio nikome, čak ni svom najgorem neprijatelju", rekao je.

Ribari su ispričali da tijekom svih pet dana nisu pojeli niti popili baš ništa. Meksička mornarica nije objavila njihova imena, a zasad nije poznato ni što se točno dogodilo s njihovim plovilom.