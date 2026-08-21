Poljaci opleli po Rakówu nakon Hajduka: 'Bilo bi smiješno da...'

Hajduk je na Poljudu odigrao 2:2 protiv Rakówa u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige. Bijeli su dvaput vodili, ali su pobjedu ispustili u petoj minuti nadoknade, dok su od 55. minute igrali s desetoricom nakon isključenja Adriona Pajazitija.

Poljaci nisu zadovoljni

Poljski portal Weszło smatra da je Raków mogao iz Splita odnijeti i više od remija, iako priznaje da je gostima olakšanje donio kasni pogodak.

Posebno su kritizirali igru svoje momčadi nakon isključenja Pajazitija. Raków je gotovo pola sata imao igrača više, ali nije uspio ozbiljnije zaprijetiti Hajduku sve do posljednjih sekundi.

Poljaci su se osvrnuli i na Hajdukovu dugu europsku sušu, istaknuvši da se splitski klub već 16 godina nije plasirao u glavnu fazu europskog natjecanja.

"Hajduk se već 16 godina (!) nije plasirao u glavnu fazu europskog natjecanja, iako iz sezone u sezonu igra kvalifikacije. Bilo bi pomalo smiješno kada bi poljski klub otvorio vrata Europe hrvatskom autsajderu."