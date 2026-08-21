Evo kad i gdje gledati spektakularnu utakmicu dva njemačka velikana

Počinje nova, uzbudljiva sezona njemačkog nogometnog kupa, natjecanja koje desetljećima oduševljava nogometne fanove diljem svijeta svojom nepredvidljivošću, dramom i epskim dvobojima.

Čast da otvore DFB-Pokal za sezonu 2026./2027. pripala je Hansi iz Rostocka i prvoligašu Stuttgartu, momčadi koja traži iskupljenje nakon bolnog poraza u prošlogodišnjem finalu.

Foto: Andy Buenning/imago sportfotodienst/Profimedia

Dvoboj prvog kola na rasporedu je ovog petka, 21. kolovoza, s početkom u 20:45 sati, a svi ljubitelji njemačkog nogometa u Hrvatskoj moći će ga pratiti isključivo putem platforme Voyo. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

Utakmica na stadionu Ostseestadion obećava istinski spektakl jer, kao što povijest ovog natjecanja uči, u kupu favoriti često ostaju samo na papiru.

Magija kupa i visoki ulozi na početku sezone

DFB-Pokal nije samo natjecanje, on je institucija njemačkog nogometa. Svake godine, šezdeset i četiri momčadi iz različitih rangova natjecanja kreću na putovanje čiji je konačni cilj legendarni Olympiastadion u Berlinu, gdje će se 29. svibnja 2027. godine odigrati veliko finale. Upravo je ta mogućnost, da amaterski klub ili drugoligaš izbaci moćni Bayern ili Borussiju Dortmund, ono što ovom kupu daje posebnu čar.

Jurica Vranješ, bivši profesionalni nogometaš koji je 11 godina igrao u Bundesligi za Bayer Leverkusen, Stuttgart i Werder iz Bremena i skupio ukupno 176 utakmica i postigao 5 pogodaka, prema podacima s interneta. Jurica Vranješ je u deset sezona provedenih u njemačkoj Bundesligi upisao 176 nastupa i postigao pet pogodaka. Gostujući u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner", Vranješ je najavio DFB pokal:

"U njemačkom kupu uvijek ima iznenađenja! Svake godine u prvom kolu prvoligaši znaju ispasti od nekih trećeligaša, čak i četvrtoligaša. Nema tu nikakvog podcjenjivanja s njihove strane, ali ti manji klubovi grizu, igraju pred punim stadionom i to im je utakmica života. Zato te utakmice, ako ih veliki klubovi ne riješe u prvih dvadeset minuta, pola sata i ne zabiju gol ili dva, onda upadaju u velike probleme. Malo ih uhvate na krivoj nozi, publika se digne i tu svašta može biti", kazao je Jurica Vranješ.

Cijeli podcast možete pogledati - OVDJE.

Fenomen poznat kao "Pokal-Sensation" utkan je u DNK njemačkog nogometa i predstavlja nadu za sve one koji nisu dio bundesligaške elite. Prošla sezona okončana je trijumfom Bayerna iz Münchena, koji je u finalu s uvjerljivih 3-0 svladao upravo Stuttgart, osvojivši tako svoj rekordni 21. naslov. Za Stuttgart, stoga, nova sezona kupa počinje s dodatnim motivom. Dokazati da pripadaju samom vrhu i izbrisati gorka sjećanja na poraz u Berlinu. Prva prepreka na tom putu nimalo je bezazlena. Gostovanje u Rostocku, pred vatrenim navijačima Hanse, predstavlja pravi test karaktera i ambicija na samom startu sezone.

Stuttgart traži iskupljenje suočen s brojnim izostancima

Kao prošlogodišnji finalist i stabilan član Bundeslige, Stuttgart u ovaj dvoboj ulazi s etiketom favorita. Njihova prošla sezona, unatoč porazu u finalu kupa, bila je impresivna, o čemu svjedoči i podatak o 27 pobjeda u ukupno 52 odigrane utakmice. Posebno su bili uvjerljivi na gostovanjima u završnici prvenstva, gdje su zabilježili tri pobjede u posljednjih pet susreta, što sugerira da im pritisak gostujućeg terena ne predstavlja problem. Ipak, trener Stuttgarta suočava se s ozbiljnim problemima pri sastavljanju momčadi. Lista ozlijeđenih i suspendiranih igrača je dugačka i zabrinjavajuća. Zbog suspenzije pravo nastupa nema branič Leonidas Stergiou, dok je bolnica kluba poprilično puna. Izvan stroja su ključni obrambeni igrači poput Dan-Axela Zagadoua, Joshe Vagnomana i Jeffa Chabota. Problema ima i u napadu, gdje nedostaje Jan-Thielmann Diehl, a na listi ozlijeđenih su i vratar Dennis Seimen te veznjak Grischa Prömel. Ovako veliki broj izostanaka, pogotovo u obrambenoj liniji, mogao bi biti ključan faktor u utakmici protiv motiviranog domaćina koji će sigurno znati iskoristiti svaku slabost u protivničkoj postavi. Stuttgart će se morati osloniti na širinu svog igračkog kadra i taktičku disciplinu kako bi nadoknadio izostanak važnih prvotimaca i izbjegao neugodno iznenađenje na otvaranju sezone.

Može li Hansa iskoristiti prednost domaćeg terena?

Za Hansu Rostock ova utakmica predstavlja priliku sezone. Dvoboj protiv bundesligaša na njihovom Ostseestadionu, pred ispunjenim tribinama, savršena je pozornica za ispisivanje još jedne lijepe stranice klupske povijesti. Iako formalno autsajderi, momčad iz Rostocka ima svoje adute. U susret ulaze u dobroj formi, s tri pobjede u posljednjih šest odigranih utakmica, što pokazuje da su uhvatili natjecateljski ritam. Domaći teren bit će njihov najjači saveznik. Ostseestadion je poznat po jednoj od najglasnijih i najstrastvenijih atmosfera u Njemačkoj, a podrška s tribina često je igračima davala dodatnu snagu da nadmaše vlastite mogućnosti. Njihova statistika također otkriva momčad koja je itekako opasna. U posljednjih šest utakmica postigli su čak osamnaest pogodaka, odnosno u prosjeku tri po utakmici, te su zatresli mrežu u svakom od tih susreta. To je jasan pokazatelj napadačkog potencijala koji posjeduju i signal Stuttgartovoj oslabljenoj obrani da ih čeka težak posao. Naravno, i Hansa ima svojih briga s ozljedama. Trener ne može računati na nekoliko igrača, uključujući veznjaka Patricka Stocka i braniča Luku Wallnera, no kostur momčadi je zdrav i spreman za borbu. Njihova strategija bit će jasna: čvrsta i disciplinirana igra u obrani uz brze tranzicije i korištenje svake prilike da se ugrozi gol protivnika, nošeni energijom svojih navijača.

Foto: Pressefoto Rudel/Robin Rudel/imago sportfotodienst/Profimedia

Povijest sukoba ne nudi jasnog favorita

Kada se pogleda povijest međusobnih dvoboja ovih dvaju klubova, postaje jasno zašto se Stuttgartu ne smiješi lagan zadatak. Iako gosti dolaze iz višeg ranga natjecanja, statistika je iznenađujuće izjednačena i sugerira da nas čeka potpuno otvorena utakmica. U posljednjih šest službenih susreta, omjer pobjeda je nevjerojatnih 3:3, što znači da u novije vrijeme niti jedna momčad nije uspostavila dominaciju. Posebno je zanimljiv podatak da je Hansa slavila u dva od posljednja četiri prvenstvena ogleda, dokazavši da zna kako igrati protiv Stuttgarta. Njihovi susreti su tradicionalno tvrdi i neizvjesni, često odlučeni jednim pogotkom ili trenutkom inspiracije. Slična je situacija i kada se gledaju isključivo utakmice odigrane u DFB-Pokalu. Kroz povijest su se u ovom natjecanju sastali četiri puta, a svaka je momčad upisala po dvije pobjede. Ta potpuna ravnoteža u povijesnim rezultatima dodatno potpiruje neizvjesnost uoči petka. Očito je da između Hanse i Stuttgarta ne postoji kompleks ni s jedne strane, a tradicija kup-natjecanja samo dodatno briše razlike u kvaliteti koje postoje na papiru. Stuttgart je možda favorit zbog statusa prvoligaša, ali povijest i trenutna forma Hanse daju domaćinima za pravo nadati se prolasku u drugo kolo.

Gdje i kada pratiti dvoboj?

Sve je spremno za početak još jedne sezone njemačkog kupa, a utakmica između Hanse Rostock i Stuttgarta nudi savršen uvod u ono što nas čeka u mjesecima koji dolaze: strast, neizvjesnost i borbu do posljednje sekunde. Hoće li Stuttgart opravdati ulogu favorita unatoč brojnim izostancima ili će Hansa, nošena podrškom svojih navijača, kreirati prvo veliko iznenađenje sezone? Odgovor ćemo saznati uskoro. Prijenos ovog uzbudljivog dvoboja možete pratiti uživo i ekskluzivno na platformi Voyo, u petak, 21. kolovoza, s početkom u 20:45 sati. Ne propustite prvu utakmicu DFB-Pokala i početak lova na prestižni trofej.