'Hrvatski Dakar' počinje za vikend: 'Od prvog dana očekujem da će netko poginuti na utrci'

Perica Matijević, pokretač i glavni organizator Dinaric Rallyja, jednog od najuzbudljivijih i najopasnijih raid relija u Europi koji ovog vikenda počinje u Kninu, a kojeg ćete u u subotu i nedjelju ekskluzivno moći pratiti na platformi Voyo, gostovao je u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner" gdje je otkrio surovu istinu o utrci koja pomiče granice ljudske izdržljivosti. Iako se često uspoređuje sa slavnim Dakarom, Dinaric Rally nosi svoje specifičnosti koje ga čine jedinstvenim testom vještine, hrabrosti i preživljavanja na nepredvidivim terenima Dinarida.

'Možete li poginuti na Dinaric Rallyju? Da, apsolutno'

Na naše izravno pitanje može li se na utrci poginuti, Matijević je bez oklijevanja dao šokantan, ali iskren odgovor, objašnjavajući prirodu opasnosti koja je sastavni dio ovog ekstremnog sporta.

"Da, da apsolutno. Zvuči možda malo grubo i surovo, ali to je za očekivati, jer zaista, puno je komponente koje mogu utjecati na sigurnost. Naš posao je i radimo izrazito dobro, to smo dokazali već puno puta u sedam godina, naš posao je da osiguramo vozače, da im omogućimo sve uvjete da se ništa slično ne dogodi. Dakle, mi do sada nismo imali ni ozbiljnu ozljedu", započeo je Matijević te detaljnije objasnio rizike.

"Ali da, opasno je, jako je opasno. To će ljudima zvučati šokantno, jest šokantno, ali ja od prvog dana očekujem da će netko poginuti na reliju zato što sasvim jasno, ako ste planinar, ako provodite vrijeme u prirodi, sasvim vam je jasno da imate objektivne opasnosti na koje ne možete pretjerano utjecati. Naš posao je da subjektivne opasnosti smanjimo i da ih eliminiramo i to radimo izrazito dobro, ali objektivno to da ti možeš krivo gledati u navigaciju i završiti deset metara dalje, srušiti se dolje, potrefi se malo više negativnih stvari, slomiš vrat. Tako da, opasno je i zato je hrpi ljudi zanimljivo. Upravo ta opasnost je avanturistima i ekstremnim sportašima taj moment koji ih privlači."

Hrvatski Dakar na kojem je navigacija važnija od brzine

Specifičnost Dinaric Rallyja, kao i slavnog Dakara koji ga je inspirirao, nije samo u brzini, već u vještini snalaženja u divljini. Matijević ističe kako vrhunski vozač može biti potpuno neuspješan ako ne savlada vještinu navigacije pomoću takozvanog "roadbooka".

"Možeš biti izvrstan vozač, možeš biti heroj u enduru, ali možeš biti jako loš u reliju jer nisi spretan s navigacijom. Dakle, taj roadbook, takozvani, to je okosnica relija i tu je sve i započelo. Dakar je upravo specifičan po tome što je pokrenuo cijeli taj val, odnosno kompletnu tu novu disciplinu, gdje je presudan taj moment navigacije", objasnio je Matijević.

Maraton od 1800 kilometara bez pomoći i promjene guma

Ovogodišnje izdanje utrke donosi rekordni broj od 160 natjecatelja koji će se suočiti s gotovo 1800 kilometara surovog terena, podijeljenih u nekoliko iscrpljujućih etapa. Matijević je otkrio detalje staze i poseban izazov koji čeka vozače - maratonsku etapu.

"Prolog nam je 70 kilometara, to je testna staza gdje se vozači bore za startnu poziciju. Onda poslije toga imamo odmah maratonsku etapu. To je specifičnost ovogodišnjeg relija, a maratonska etapa je u principu staza koja je sastavljena iz dva dana. Ono što je karakteristika toga je da vozači, iako imaju svoje profesionalne timove, ne smiju uzeti pomoć izvana. Dakle, smiju pomagati jedni drugima i sami moraju šarafiti svoje motore, kvarove i ne smiju mijenjati gume. Moraju ostati na istom setu guma, a inače na ovom terenu guma im treba svaki dan. Ta prva staza nam je skoro 400 kilometara, druga je tristo nešto kilometara. To vam je 700 kilometara koje morate voziti u dva dana bez pomoći izvana, što je jako, jako, jako zahtjevno. Poslije toga imamo još tri staze po otprilike između 300 i 400 kilometara. Dakle, ukupno smo negdje na 1600-1800 kilometara."

Dinaric Rally tako ostaje više od obične utrke. On je test karaktera, izdržljivosti i snalažljivosti, avantura koja spaja nevjerojatnu ljepotu Dinarida s brutalnim izazovima koje priroda postavlja pred čovjeka i stroj. Za sudionike, to je borba sa stazom, sa suparnicima, ali prije svega, borba sa samim sobom.

Cijeli podcast s Pericom Matijevićem gledajte u priloženom videu gore.