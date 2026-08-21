Nakon smrti sina zamrzila Boga, umalo umrla, pa tvrdi da je prošla kroz raj i pakao

To je iskustvo kroz koje nijedan roditelj ne želi proći. Kat Dunkle tragično je izgubila svog malog sina. Već je prije nesreće sumnjala u postojanje Boga, no nakon tragedije počela ga je mrziti.

Samo nekoliko mjeseci kasnije našla se na rubu života i smrti. Ova Amerikanka, danas 83-godišnjakinja, tvrdi da je tijekom operacije napustila svoje tijelo, vidjela raj i pakao te se vratila s porukom koja joj je promijenila život. Žena koja je kasnije završila kao beskućnica na ulici, s vremenom je postala multimilijunašica.

Kat, podrijetlom iz Kansas Cityja, doživjela je najveću tragediju u svom životu 1967. godine. Njezinog sina Marka, koji je imao jedva sedam godina, udario je automobil.

"Bila sam uvjerena da će preživjeti, no tada me medicinska sestra pitala želim li pozvati svećenika", prisjeća se. Dječaka nisu uspjeli spasiti. Kat je već ranije sumnjala u Božje postojanje, no nakon sinove smrti te su se sumnje pretvorile u bijes i čistu mržnju. "Mrzila sam i samu pomisao na Njega", priznaje.

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'Željela sam zauvijek ostati ondje'

I njezin se "zemaljski život" počeo raspadati. Uslijedili su bankrot i očeva smrt. Tada je uslijedio novi udarac. Kat je u prometnoj nesreći zadobila ozljede donjeg dijela trupa, a zbog unutarnjeg krvarenja završila je na operacijskom stolu.

Upravo je tamo, prema njezinim riječima, preminula. Sve oko nje odjednom je utihnulo i našla se u crnom tunelu. Tvrdi da je vidjela svog supruga Dona i sinove kako se mole za njezin život. Tada je osjetila kao da putuje kroz prostor i vrijeme.

Foto: Profimedia

Isprva ju je obuzeo neopisiv mir i ugledala je blistavu svjetlost pred sobom. "Željela sam zauvijek ostati ondje", prisjeća se. No tada se sve promijenilo i Kat se našla u paklu. Opisala ga je kao gorući ponor ispunjen krikovima izgubljenih duša – uistinu biblijski prizor.

Tada je počela moliti Boga za oprost. "Rekla sam Mu da znam da postoji i da vjerujem. Ispričala sam se", tvrdi. Prema njezinim riječima, poniranje je prestalo, a zatim je začula glas koji joj je naložio da druge privede Bogu. Odmah nakon toga vratila se u svoje tijelo.

Foto: Profimedia

Od siromaštva do statusa multimilijunašice

Kat tvrdi da je upravo to iskustvo otvorilo potpuno novo poglavlje u njezinu životu. Nedugo nakon nesreće financijski je dotaknula dno, a uz to se suočavala s problemima s mentalnim i fizičkim zdravljem.

Situacija je postala toliko loša da je čak završila na ulici. No na kraju se sve preokrenulo. Osnovala je konzultantsku tvrtku i postala multimilijunašica. Kaže da joj je poslovna ideja došla kroz snove koji su se ponavljali nakon što je od Boga zatražila daljnje vodstvo.

"Od krajnjeg siromaštva došla sam do statusa multimilijunašice. I sve to zahvaljujući poruci koju sam donijela od Boga", kaže.

Prošlo je više od pola stoljeća otkako je doživjela to navodno iskustvo na rubu smrti, no Kat ne sumnja u njegovu važnost. "Biti tako blizu Boga bilo je neopisivo lijepo. Više od 50 godina govorim istu stvar: Bog je stvaran. On je stvaran", ističe.

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