Vatrogasac (24) nastradao u eksploziji i završio u komi: 'Bilo je kao ljetno poslijepodne'

Lasse Gustavson iz Švedske bio je mladi vatrogasac kada je u eksploziji plina zadobio teške opekline lica zbog kojih je proveo dva mjeseca u medicinski induciranoj komi. Svoje iskustvo bliske smrti, tijekom kojeg tvrdi da je spoznao svrhu postojanja, podijelio je s javnosti.

Lasse je imao samo 24 godine kada se našao usred goleme eksplozije plina dok je bio u vatrogasnom vozilu s kolegom Leifom. Užasnuti dvojac bio je prisiljen trčati kroz gorući plin, pri čemu su zadobili stravične opekline. Odmah po dolasku u bolnicu stavljeni su u induciranu komu.

Putovanje u zagrobni život

Nakon dva mjeseca, Lasse se probudio iz kome. Njegova majka priopćila mu je tragičnu vijest da je kolega Leif preminuo. Lasse je tvrdio da je to već znao, jer je s njim podijelio svoje iskustvo bliske smrti.

"U našoj kulturi kažemo da je Leif preminuo, ali moje iskustvo je bilo da on nije samo preminuo - on je otišao kući", otkrio je Lasse.

Opisujući kako je taj zagrobni život izgledao i što je tamo doživio, ispričao je za podcast IANDS: "Bio sam vrlo znatiželjan. Bio sam poput djeteta na Badnjak. Izbačen sam u prirodu. Bio sam na planinskom grebenu, visoko gore. S moje desne strane bila je vrlo duboka dolina u obliku slova U. U toj dolini bila je predivna priroda. Na dnu doline tekla je plava rijeka.

Foto: Pexels

Bile su tu zelene šume i otvorene livade. Bilo je čudesno. I s druge strane te doline bio je isti takav planinski greben s liticama na rubu. Bilo je kao ljetno poslijepodne. Mirno. Ugodna temperatura. Nije mi bilo hladno. Nije bilo ni prevruće. Bilo je poput raja."

Što znanost kaže o ovakvim iskustvima?

Iskustva bliske smrti (eng. Near-Death Experiences, NDE) fenomen je koji desetljećima intrigira i znanstvenike i javnost. Iako se tumačenja često vežu uz osobna ili religijska uvjerenja, istraživači istražuju neurobiološke temelje tih pojava.

Neke znanstvene teorije sugeriraju da su NDE subjektivni fenomeni koji proizlaze iz "poremećene tjelesne multisenzorne integracije" tijekom događaja opasnih po život. Istraživanja ukazuju na nagle poraste moždane aktivnosti i oslobađanje neurokemikalija dok se mozak približava smrti, što bi moglo pridonijeti tim intenzivnim subjektivnim iskustvima, piše Mirror.

Koja je svrha postojanja?

Četiri godine nakon incidenta, Lasse se vratio u vatrogasnu službu, a kasnije se posvetio pružanju podrške pojedincima koji su pretrpjeli teške traume. Od tada je inspirirao nebrojene ljude svojim motivacijskim govorima. U nedavnom podcastu otvoreno je govorio o onome što ga je naučilo njegovo iskustvo.

Lasse, koji već 45 godina živi s opeklinama na licu, rekao je: "Niste odvojeni. Ali reći ću i da sam otkrio da je smisao života biti ljubazan, pokušati biti ljubazan. A kada niste tako ljubazni, recite oprostite, to nije bio najbolji način. Žao mi je. Ispričavam se zbog toga. Ali također mislim da je smisao života iskusiti vlastite vještine, vlastite talente i razvijati ih. Postoji stara izreka da je smisao života pronaći vlastiti dar, a zatim ga pokloniti."

Na temu naše svrhe na Zemlji, dodao je: "Razvijati se i shvatiti da je ljubav odgovor. Zvuči kao stari klišej, zar ne? Mislim da se nešto krije u tom odgovoru i da ćete dobiti drugu priliku da budete bolji."

Što se tiče straha od smrti nakon njegovog dubokog iskustva, ovaj 69-godišnjak je objasnio da na to radije gleda kao na povratak kući, nešto o čemu nimalo ne brine, iako temeljito uživa u životu. Ipak, priznao je da sam čin umiranja može biti "zeznut" te da, iako se ne boji smrti, proces dolaska do nje ostaje zastrašujući.

POGLEDAJTE GALERIJU