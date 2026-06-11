Mislila da ima sunčanicu, a onda je odjednom prestala govoriti: 'Pronašli su rijetku bakteriju'

Državljanka Slovačke, mlada Klaudia, zaposlena u turističkoj agenciji u Omanu, doživjela je nagli zdravstveni kolaps koji je predstavljao ozbiljan dijagnostički izazov za liječnike. Stanje koje je inicijalno nalikovalo na toplinski udar brzo se razvilo u po život opasnu situaciju uzrokovanu rijetkom bakterijskom infekcijom.

"Mislila sam da je samo sunčanica", izjavila je Klaudia, opisujući prve simptome. Njezin slučaj, koji je privukao pažnju javnosti putem društvenih mreža, ukazuje na iznimno brzu progresiju bolesti i teške posljedice koje je infekcija ostavila na njezin organizam, piše tnlive.sk.

Početni simptomi

Klinička slika započela je simptomima nalik na sunčanicu. "Imala sam visoku temperaturu", objasnila je Klaudia. Međutim, njezino se stanje rapidno pogoršavalo, što je kulminiralo potpunim kolapsom. Razvili su se teški neurološki simptomi, poput konfuzije i halucinacija.

Situacija je dodatno eskalirala kada je pacijentica u potpunosti izgubila sposobnost govora (afazija) i gutanja (disfagija), što je onemogućilo komunikaciju i oralni unos hrane. Jasan pokazatelj ozbiljnog neurološkog problema bio je i fizički simptom: primijećena je izražena slabost desne strane lica, što je upućivalo na akutno oštećenje središnjeg živčanog sustava.

Dijagnostička potraga za uzrokom

Nakon hitne hospitalizacije, omanski liječnici započeli su opsežnu dijagnostičku obradu. Laboratorijski nalazi ukazivali su na tešku sistemsku upalu. Nalazi su upućivali na ozbiljnu bakterijsku infekciju i visok rizik od sepse.

Zbog utvrđivanja uzroka neuroloških ispada, provedena je magnetska rezonanca mozga. Snimke su potvrdile lezije u centrima za govor i motoriku, što je odgovaralo dijagnozi moždanog udara. Prvotna sumnja bila je usmjerena na meningitis, no analiza cerebrospinalne tekućine isključila je tu mogućnost. Time je dijagnostička zagonetka postala složenija, a liječnici su morali brzo identificirati primarno žarište infekcije.

Infektivni endokarditis

Ključan korak u dijagnostici bilo je dokazivanje prisutnosti bakterije u krvotoku (bakterijemija) putem hemokultura. Odmah je primijenjena intenzivna antibiotska terapija, no ostalo je nejasno gdje se nalazi primarno žarište koje kontinuirano otpušta bakterije u cirkulaciju.

Prema izvještajima slovačkih medija, neurokirurg je, nakon isključivanja primarne infekcije mozga, posumnjao na srce kao mogući izvor. Kako je Klaudia kasnije ispričala, liječnik je iznio "iznimno nestandardnu i gotovo zastrašujuću teoriju" da se izvor infekcije nalazi u srcu.

Detaljnije pretrage potvrdile su dijagnozu infektivnog endokarditisa – stvaranje bakterijskih nakupina na srčanim strukturama, najvjerojatnije zaliscima. To stanje iznimno je opasno jer se fragmenti inficiranih ugrušaka (septički emboli) mogu otkinuti i krvotokom dospjeti do mozga ili drugih organa, uzrokujući moždane udare ili infarkte. U Klaudijinom slučaju, septički embolus stigao je do mozga i prouzročio moždani udar. "Izolirali su vrlo rijetku vrstu bakterije", potvrdila je Klaudia.

Liječnici u Omanu smatraju ovaj slučaj medicinskom rijetkošću te razmatraju objavu stručne studije kako bi svoja saznanja podijelili s međunarodnom medicinskom zajednicom.

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