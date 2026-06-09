Slučaj mladog Slovaka zaintrigirao javnost: Nakon operacije probudio se pet centimetara viši

Osamnaestogodišnji Martin podvrgnut je operaciji kralježnice u Žilini, nakon čega je čudesno narastao.

Neobičnim slučajem bavili su se liječnici na Odjelu za pedijatrijsku ortopediju i spondilokirurgiju Sveučilišne bolnice i poliklinike u Žilini.

Osamnaestogodišnji pacijent koji je bolovao od Scheuermannove bolesti podvrgnut je operaciji kralježnice, nakon čega je "narastao" do pet centimetara, piše Tnlive.sk.

Patio je od deformiteta kralježnice

Mladom pacijentu dijagnosticirana je Scheuermannova bolest, bolest diskova koja se očituje povećanom zakrivljenošću kralježnice i boli. Upravo je ispravljanje te deformacije donijelo ovaj neočekivan rezultat.

Prije zahvata, Martin je bio visok 204 centimetra. Nakon uspješne operacije visok je 209 centimetara.

Bolnica je na društvenim mrežama objavila da je mladog pacijenta zbrinuo tim liječnika, medicinskih sestara, fizioterapeuta i drugih stručnjaka, te su mu poželjeli uspješan oporavak.

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