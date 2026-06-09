FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
USPJEŠAN ZAHVAT /

Slučaj mladog Slovaka zaintrigirao javnost: Nakon operacije probudio se pet centimetara viši

Slučaj mladog Slovaka zaintrigirao javnost: Nakon operacije probudio se pet centimetara viši
×
Foto: Shutterstock

Mladom pacijentu dijagnosticirana je Scheuermannova bolest, bolest diskova koja se očituje povećanom zakrivljenošću kralježnice i boli. Upravo je ispravljanje te deformacije donijelo neočekivan rezultat

9.6.2026.
11:59
Magazin.hr
Shutterstock
VOYO logo
VOYO logo

Osamnaestogodišnji Martin podvrgnut je operaciji kralježnice u Žilini, nakon čega je čudesno narastao.

Neobičnim slučajem bavili su se liječnici na Odjelu za pedijatrijsku ortopediju i spondilokirurgiju Sveučilišne bolnice i poliklinike u Žilini.

Osamnaestogodišnji pacijent koji je bolovao od Scheuermannove bolesti podvrgnut je operaciji kralježnice, nakon čega je "narastao" do pet centimetara, piše Tnlive.sk.

Patio je od deformiteta kralježnice

Mladom pacijentu dijagnosticirana je Scheuermannova bolest, bolest diskova koja se očituje povećanom zakrivljenošću kralježnice i boli. Upravo je ispravljanje te deformacije donijelo ovaj neočekivan rezultat.

Prije zahvata, Martin je bio visok 204 centimetra. Nakon uspješne operacije visok je 209 centimetara.

Bolnica je na društvenim mrežama objavila da je mladog pacijenta zbrinuo tim liječnika, medicinskih sestara, fizioterapeuta i drugih stručnjaka, te su mu poželjeli uspješan oporavak. 

POGLEDAJTE GALERIJU 

MladićOperacijaLiječniciSlovačkaKralježnicaOperacija Kralježnice
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike