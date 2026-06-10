Stručnjak objašnjava kako pomoći kada se netko guši hranom: 'Jedna se metoda ne preporučuje'

Vijest o smrti učenika iz Velike Gorice potresla je Hrvatsku i ponovno skrenula pažnju na jednu od najopasnijih hitnih situacija koja se može dogoditi bilo gdje i bilo kome - gušenje. U takvim trenucima svaka sekunda može biti presudna, a pravodobna reakcija osoba koje se nađu u blizini često može spasiti život prije dolaska hitne medicinske pomoći.

Iako se većina ljudi nada da se nikada neće naći u takvoj situaciji, stručnjaci upozoravaju da je važno moći prepoznati znakove gušenja i osnovne korake prve pomoći. Što učiniti ako osoba ne može govoriti ni disati? Kada pozvati hitnu pomoć? Kako pomoći djetetu, a kako odrasloj osobi? Odgovore na ta pitanja potražili smo od pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavdske županije Marijana Bašića, mag.med.techn.spec. u djelatnosti hitne medicine.

Kako prepoznati da se radi o gušenju hranom?

Gušenje hranom je najčešći uzrok opstrukcije dišnog puta kod odraslih. Na gušenje hranom ćemo posumnjati kada je stanje nastalo iznenada za vrijeme jela te kada su vidljivi tragovi hrane u usnoj šupljini. Kada je u pitanju blaži oblik opstrukcije osoba se drži za vrat, kašlje, može odgovoriti na pitanje. Ako se radi o težem obliku opstrukcije osoba ne može govoriti ili odgovara klimanjem glave, pokušava kašljati ali tiho, disanje je otežano, a razina svijesti može biti poremećena.

Prvi koraci koje treba poduzeti

Koji su prvi koraci koje laici trebaju poduzeti u prvih 30–60 sekundi?

Treba procijeniti radi li se o blažem ili teškom obliku opstrukcije. Ako se radi o blažem obliku poticati osobu na kašalj i ne činiti ništa drugo. Ukoliko se radi o teškom obliku opstrukcije primijeniti do pet udaraca između lopatica i nakon svakog udarca provjeriti je li opstrukcije uklonjena. Ako se opstrukcija ne ukloni udarcima između lopatica treba primijeniti do pet pritisaka na trbuh osobe koja se guši (Heimlichov hvat). Ovaj postupak nastavljamo naizmjenično dok se opstrukcija ne ukloni ili dok osoba ne izgubi svijest. Ako osoba izgubi svijest započinjemo s postupcima osnovnog održavanja života.

Kada je obavezno odmah zvati 112?

U slučaju gušenja hranom Hitnu medicinsku službu bilo na broj 194 ili putem centra 112 treba pozvati odmah kada primijetimo bilo kakve poteškoće s disanjem bez obzira je li kašalj prisutan ili ne.

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Kada se koristi Heimlichov hvat, a kada se ne smije koristiti?

Heimlichov hvat se koristi zajedno s udarcima između lopatica kada su prisutni znakovi teške opstrukcije dišnog puta. Heimlichov hvat nećemo koristiti kod dojenčadi, osoba bez svijesti, trudnica u visokom stadiju trudnoće te kada su prisutni znakovi blaže opstrukcije dišnog puta.

Koje su najčešće pogreške koje ljudi rade pokušavajući pomoći?

Kada govorimo o pogreškama to se prvenstveno odnosi na neadekvatnu komunikaciju s dispečerom HMS-a prilikom davanja uputa (pozivatelj često ne sluša što mu dispečer govori), ruke nisu postavljene na adekvatno mjesto kod izvođenja Heimlichovog hvata, nedovoljna kvaliteta masaže ukoliko dođe do provođenja kardiopulmonalne reanimacije.

Postoji li razlike u postupanju ako se radi o djetetu?

Osnovna razlika odnosi se postupanje kod dojenčadi gdje se uz pet udaraca između lopatica primjenjuje pet pritisaka na prsnu kost. Prilikom izvođenja postupka dojenče postavimo na koljeno ili u krilo. Kod ostale djece položaj u kojem ćemo izvoditi postupak ovisi o dobi i tjelesnim karakteristikama djeteta. (nagnuti dijete preko koljena ili kleknuti iza njega)

Koje “narodne metode” su opasne ili beskorisne?

Jedna od metoda koja se svakako ne preporučuje je držati dijete za noge s glavom okrenutom prema dolje i tresti ga. Ovaj postupak može uzrokovati ozljede kralježnice, vrata i mozga, a strano tijelo možemo potisnuti još dublje.

Je li ispravno udarati osobu po leđima u svim slučajevima?

Udarce po leđima ne treba primjenjivati ako se radi o blažoj opstrukciji dišnog puta. (kada osoba može kašljati i odgovarati na pitanja)

Što može pogoršati stanje (npr. pokušaj izvlačenja predmeta prstima)?

Kod postupka pokušaja izvlačenja stranog tijela prstima na slijepo postoji opasnost da strano tijelo gurnemo još dublje i djelomičnu opstrukciju pretvorimo u potpunu. Strano tijelo ćemo pokušati ukloniti samo ako se jasno vidi i možemo ga odstraniti jednim pokretom prsta. Nakon uspješnog uklanjanja opstrukcije dišnog puta strano tijelo ili samo dio može ostati u gornjem ili donjem dišnom sustavu i uzrokovati komplikacije, a pritisci na trbuh mogu uzrokovati ozljede. Zato je obavezna daljnja obrada u bolnici.

Koliko su građani u Hrvatskoj educirani za prvu pomoć kod gušenja?

Koliko nam je poznato edukacija se provodi u sklopu tečajeva prve pomoći kod polaganja vozačkog ispita bez obaveze za obnovom znanja te prilikom provođenja tečajeva iz prve pomoći temeljem čl.56 Zakona o zaštiti na radu. Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije je kroz 11. i 12. mjesec 2025. godine održao javnozdravstvenu akciju pod nazivom “Hitna stanja kod djece“. Tijekom akcije su održane 4 besplatne radionice koje su se sastojale od dva predavanja i tri praktične vježbe. U sklopu vježbi polaznici su naučili kako postupati kod gušenje stranim tijelom kod djeteta. Kroz radionice je prošlo ukupno oko 150 polaznika. Uglavnom su to bili nastavnici u školama, treneri i svi ostali koji su na bilo koji način uključeni u rad s djecom. Smatramo da je ovo dobar način uključivanja šire zajednice u proces pružanja prve pomoći poglavito zato jer već postoje upiti hoće li slične radionice biti održane i ove godine.

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