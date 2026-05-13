Tetovaža iz noćne more: S infekcijom završila u bolnici gdje je dobila potresne vijesti

Tijekom boravka u bolnici zbog teške infekcije ruke, Stephanie Roberts saznala je da je trudna, što je njezinu već tešku situaciju učinilo još emotivnijom.

Završila je u bolnici nakon što je tetovaža dovela do teške infekcije, a boravak ondje donio joj je i šokantno saznanje da je trudna. Stephanie je pronašla tattoo umjetnicu, Ruby Garciju, poznatu kao Ruby G Inks, putem društvenih mreža. Kako je ispričala, platila joj je polog od 200 američkih dolara za tetovažu Djevice Marije na podlaktici. Međutim, kada je stigla na dogovoreni termin, shvatila je da je prevarena oko radnog prostora.

"Studio" u transportnom kontejneru

"Rečeno mi je da se radi o studiju", rekla je Roberts. "Izašla sam iz automobila, prišla joj i predstavila se. Bila sam ljubazna i pitala sam je: 'Hej, mislila sam da radiš u studiju.' A ona je odgovorila: 'Da, tata mi je napravio studio ovdje iza, u transportnom kontejneru'."

Iako već ima nekoliko tetovaža, Roberts je priznala da ju je impresionirao portfolio umjetnice, pa je odlučila nastaviti. Ipak rekla je da se odmah nakon tetoviranja osjećala loše. "Mislim da mi je ruka do kraja postupka bila spaljena, jer je bila jako crvena. Osjećaj je bio kao kod opekline trećeg stupnja."

Nekoliko dana kasnije, njezino se stanje drastično pogoršalo. "Imala sam groznicu i drhtavicu. Povraćala sam. Ruka je užasno oticala i bila je jako crvena. Jednostavno se nisam osjećala dobro, a to nije normalna reakcija na tetovažu."

Od otekline do životne opasnosti

Kada su joj ruke poprimile ljubičastu boju, Roberts je potražila hitnu medicinsku pomoć. Liječnici su joj dijagnosticirali kompartment sindrom, izuzetno bolno stanje koje se može pojaviti nakon ozljeda ili operacija, pri čemu se tlak unutar mišića opasno povećava. Akutni kompartment sindrom smatra se hitnim medicinskim stanjem jer može uzrokovati trajno oštećenje mišića, paralizu ili čak smrt.

"Moja mišićna fascija počela je toliko oticati da je prekinula cirkulaciju u šaci", objasnila je Roberts. Uz kompartment sindrom, razvila je i sepsu i celulitis. Sepsa je ekstremna i životno ugrožavajuća reakcija tijela na infekciju, a može nastati kada bakterije s kontaminirane opreme ili tinte uđu u krvotok.

Provela je tjedan dana u bolnici i podvrgnuta je dvjema operacijama kako bi se sanirala infekcija. Tijekom hospitalizacije, kako piše People, doživjela je još jedan šok. "Liječnik s hitne pomoći ušao je u moju sobu i rekao: 'Vaš test na trudnoću je pozitivan.' Nisam mogla vjerovati."

Vidno potresena, ispričala je kako joj je to saznanje oduzelo radost. "To je trebao biti poseban trenutak, a nije bio. Pokušavam ostati pozitivna, ali cijela ova situacija je stvarno grozna."

Skriveni rizici tetoviranja

Slučaj Stephanie Roberts nije usamljen i ponovno naglašava važnost sigurnog i provjerenog tetoviranja. I u Hrvatskoj je djelatnost tetoviranja regulirana Pravilnikom Ministarstva zdravstva koji propisuje stroge sanitarno-tehničke i higijenske uvjete za prostore, opremu i osoblje. Saloni moraju osigurati sterilizaciju instrumenata, koristiti jednokratne materijale poput igala i rukavica te pravilno zbrinjavati otpad. Unatoč propisima, uvijek postoji rizik od rada "na crno" u neregistriranim i nehigijenskim uvjetima, zbog čega je ključno da klijenti biraju isključivo provjerene i legalne studije.

Stručnjaci upozoravaju da su, osim hepatitisa i MRSA-e, bakterijske infekcije kože česta komplikacija. Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) ističe da tinte za tetoviranje mogu biti kontaminirane bakterijama čak i u neotvorenim bočicama. Nedavna švedska studija objavljena u lipnju 2024. godine otkrila je zabrinjavajuću povezanost između tetovaža i povećanog rizika od razvoja raka limfnog sustava za 21 posto.

Roberts je u međuvremenu otpuštena iz bolnice uz terapiju antibioticima. Od umjetnice je zatražila povrat novca za tetovažu, koja je koštala 1200 američkih dolara. Odvjetnik Ruby Garcije izjavio je da nemaju komentara na cijeli slučaj. Ova bi priča trebala biti pdsjetnik da odluka o tetoviranju treba uključivati temeljitu provjeru salona i umjetnika te strogo pridržavanje uputa za njegu kako bi se rizik od komplikacija sveo na minimum.

