Nakon zamjene plombe kod zubara bori se za život: 'Sada je u induciranoj je komi'

Jedan rutinski odlazak zubaru zbog zamjene plombe pretvorio se u noćnu moru za Jamesa Molloya (52), koji se sada nalazi u induciranoj komi nakon što su mu liječnici 18 sati spašavali život na operacijskom stolu. Njegova obitelj sumnja da je tijekom stomatološkog zahvata došlo do infekcije koja je napala njegovo srce.

Jamesa priča započela je još u lipnju prošle godine, kada je preživio disekciju aorte tipa A, opasno pucanje arterije u blizini srca. Već tada su mu liječnici nakon osam sati duge operacije na otvorenom srcu rekli da je imao sreće što je ostao živ. Nakon višemjesečnog oporavka, osjećao se dovoljno dobro da u studenom posjeti zubara zbog rutinske zamjene jedne plombe.

Međutim, početkom siječnja njegovo se stanje naglo pogoršalo. Hitno je prevezen u bolnicu gdje je pet liječnika sudjelovalo u operaciji koja je trajala punih 18 sati kako bi mu spasili život.

Sumnja na opasnu bakteriju koja je napala srce

Obitelj strahuje da je tijekom stomatološkog zahvata u njegov krvotok ušla kožna bakterija koja je potom napala njegov novi srčani zalistak. Vjeruju da je riječ o stafilokoknoj infekciji koja je uzrokovala po život opasno stanje.

"Jamesu je nakon prve operacije rečeno kako može poboljšati svoj život: vježbanjem, snižavanjem krvnog tlaka i izbjegavanjem stresa", rekao je njegov brat William. "Nitko nam nije spomenuo da je stomatološki zahvat najlakši način da dobijete infekciju srca. U studenom su ga boljele desni i zubi pa je otišao zamijeniti plombu."

Obitelj smatra da je u njegov krvotok ušla uobičajena kožna bakterija, Staphylococcus aureus, koja je bezopasna na koži većine ljudi, ali može biti smrtonosna ako dospije u krvotok.

"Kasnije smo saznali da kardiolozi preporučuju da određeni srčani bolesnici preventivno uzimaju antibiotike nakon takvih zahvata, dok stomatolozi tvrde da nema dovoljno dokaza koji bi potkrijepili taj rizik", dodao je William.

Maratonska operacija i borba za život

Nakon prve operacije, James je redovito uzimao lijekove i pazio na krvni tlak. Ipak, 11. siječnja dobio je visoku temperaturu, nepravilan rad srca i oblio ga je znoj. Hitno je prebačen u bolnicu, a zatim i u specijaliziranu bolnicu za srce i pluća u Liverpoolu radi hitne operacije.

William je ispričao kako su liječnici upozorili obitelj da postoji "velika šansa da neće preživjeti zahvat", ali da bi bez njega sigurno umro.

Operacija je započela u osam sati ujutro, a tek u dva sata sljedećeg jutra kirurg je izašao i rekao im da će, ako James preživi sljedeći sat, "imati razloga za osmijeh". Tijekom maratonske operacije ugrađena su mu tri nova srčana zaliska, zakrpe na srcu i aorti te pacemaker.

James se sada nalazi u induciranoj komi kako bi se njegovo tijelo oporavilo. Liječnici su ovog tjedna pokušali ukloniti respirator, ali mu je lijevo plućno krilo kolabiralo pa je vraćen na aparate. Također je na dijalizi jer mu bubrezi otkazuju, izvijestio je LADbible.

