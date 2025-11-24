Počelo upalom grla, a završilo amputacijom udova: 'To se može dogoditi svakome'

Jane Haley, računovotkinja iz kanadske Alberte, proživjela je nezamislivu zdravstvenu dramu koja je započela naizgled bezazlenom upalom grla, a završila borbom za goli život. Ova 41-godišnjakinja odlučila je javno podijeliti svoju priču o "razarajućoj" bolesti koja je dovela do amputacije obje ruke i noge, kako bi upozorila druge na opasnosti koje se često zanemaruju.

Prema pisanju portala PEOPLE.com, sve je počelo još u lipnju kada je Jane dobila streptokoknu upalu grla. Nakon standardne terapije antibioticima u trajanju od desetak dana, činilo se da se oporavlja. Međutim, samo dva mjeseca kasnije, njezino zdravstveno stanje naglo se pogoršalo.

Od bolova u čeljusti do inducirane kome

Krajem kolovoza Jane je počela osjećati neobičnu bol u čeljusti, obrazu i lijevoj strani vrata. Isprva je simptome pripisala reakciji žlijezda na neku infekciju ili pak pogoršanju poremećaja čeljusnog zgloba (TMJ) od kojeg je ranije patila.

No, situacija je brzo eskalirala. Kada se pojavilo oticanje vrata praćeno povraćanjem, Jane je 24. kolovoza hitno prevezena u bolnicu.

"To je posljednje čega se sjećam," ispričala je Jane. "U jednom trenutku sam bila dobro, a u idućem više nisam i jurili smo prema intenzivnoj njezi."

Njezin krvni tlak i broj otkucaja srca drastično su pali, zbog čega su je liječnici morali staviti u medicinski induciranu komu. Dijagnoza je bila zastrašujuća: streptokok skupine A koji je napredovao u sindrom toksičnog šoka (TSS). Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (Centers for Disease Control and Prevention, skraćeno CDC), riječ je o rijetkom, ali po život opasnom stanju uzrokovanom bakterijskim toksinima, koje može dovesti do zatajenja organa i smrti u velikom broju slučajeva.

'Izbor je bio ili spasiti život ili spasiti udove'

Zdravstveno stanje nesretne žene pogoršavalo se velikom brzinom. Uz visoku temperaturu, napadaje i zatajenje organa, tkivo na njezinim rukama i stopalima počelo je odumirati i crnjeti.

"Bilo je poražavajuće gledati vlastite ruke," prisjetila se Jane. "Budući da stopala tada još nisu promijenila boju, imala sam tračak nade da ću barem moći hodati. No, trebalo je samo dva tjedna da ruke poprime izgled kakav se viđa na najgorim medicinskim fotografijama. Sve se odvijalo munjevitom brzinom."

Liječnici su nju i njezinu obitelj suočili s brutalnom stvarnošću: jedini način da joj spase život bio je amputacija udova.

Nakon mjesec dana provedenih u bolnici, Jane je prebačena u drugu ustanovu gdje joj je 1. listopada izvršena amputacija obje šake. Manje od dva tjedna kasnije, amputirane su joj i obje noge ispod koljena. Do tog trenutka, bolovi su bili toliko neizdrživi da je Jane, prema vlastitom priznanju, očajnički željela operaciju.

Život nakon tragedije

"Bilo je užasno gledati kako mi je donji dio stopala crn, izgledalo je gotovo poput uloška za cipele. Mrtva koža se odvajala od zdrave, a bol je bila konstantna," opisala je Jane teške trenutke prije operacije. "Bilo je toliko bolno da sam mislila kako bilo što mora biti bolje od toga. Bila sam spremna na amputaciju. Izbor je bio ili spasiti život ili pokušati spasiti udove – liječnici su odabrali život i sretna sam zbog toga jer sam danas ovdje."

Jane je trenutačno u procesu oporavka. Njezina obitelj pokrenula je kampanju na platformi GoFundMe kako bi pokrili troškove dugotrajne rehabilitacije, koja uključuje fizičku i psihološku terapiju te nabavu proteza koje će joj omogućiti samostalan život.

Unatoč svemu, Jane zadržava pozitivan duh i fokusirana je na budućnost, ne dopuštajući da je razmišljanje o prošlosti i pitanja "što bi bilo kad bi bilo" povuku u depresiju.

Svoju priču odlučila je podijeliti kako bi podigla svijest o ovom "tihom ubojici". Nada se da će njezino iskustvo potaknuti ljude da ozbiljnije shvate infekcije i na vrijeme potraže liječničku pomoć. "Ovo se moglo dogoditi bilo kome. Pravo je čudo što sam uopće stigla do bolnice. Ako ova priča dopre do ljudi i spasi barem jedan život, vrijedilo je," zaključila je Jane.

