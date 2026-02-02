Dermatologinja upozorila: Četiri znaka koji otkrivaju je li salon za nokte opasan za vaše zdravlje

Odabir dobrog salona za nokte može biti težak. Dajete li prednost vještini ukrašavanja noktiju, cijeni ili stručnosti osoblja? Iako su svi ti faktori važni, stručnjaci se slažu da bi higijena i sigurnost uvijek trebale biti na prvom mjestu.

Iako ne postoji mnogo sveobuhvatnih studija o čistoći salona za nokte, jedno istraživanje provedeno u SAD-u otkrilo je da je čak 52 % posjetitelja salona prijavilo kožne ili gljivične simptome nakon tretmana. Srećom, takvi se problemi mogu u velikoj mjeri izbjeći ako se i klijenti i zaposlenici pridržavaju odgovarajućih mjera opreza.

Dr. Amanda Zubek, dermatologinja sa Sveučilišta Yale specijalizirana za bolesti noktiju, otkriva četiri ključna znaka upozorenja koja mogu ukazivati na probleme u salonu. Također nudi i savjete za liječenje infekcije ako do nje ipak dođe. Zabilježite ove savjete kako biste bili spremni idući put kada odete na manikuru ili pedikuru.

Prvi dojam je ključan: Izgled i miris salona

Prvi i najočitiji znak je opći dojam čistoće prostora.

"Salon bi trebao izgledati čisto i imati neutralan miris", izjavila je Zubek za New York Post. "Ako osjetite jak kemijski miris, to može ukazivati na problem s ventilacijom." Jak miris kemikalija poput acetona, koji se koristi za uklanjanje laka, gela i akrila, ili toluena, koji se dodaje nekim lakovima za postizanje glatkog završetka, može biti znak upozorenja.

Ove tvari su hlapljivi organski spojevi koji se mogu nakupljati u slabo prozračenim prostorima i uzrokovati iritaciju dišnih puteva, vrtoglavicu i glavobolje. Osim toga, loša ventilacija stvara vlažno okruženje pogodno za rast i cirkulaciju mikroorganizama, poput plijesni i raznih bakterija, što povećava rizik od infekcija.

Pravilna sterilizacija i korištenje pribora

Drugi važan znak odnosi se na pribor koji se koristi tijekom tretmana. Dr. Zubek naglašava da bi se rašpice za nokte, polirni blokovi i obloge za kadice za stopala trebali koristiti samo jednom i nakon toga baciti.

"Tehničar bi za svakog klijenta trebao otvoriti novu, steriliziranu vrećicu s priborom", dodala je. Ostali alati za manikuru i pedikuru, poput metalnih potiskivača zanoktica ili škarica, mogu se ponovno koristiti, ali samo ako su pravilno sterilizirani u autoklavu, posebnom uređaju za sterilizaciju.

Uvijek možete donijeti i vlastiti pribor, no pobrinite se da ga i sami redovito sterilizirate kod kuće.

Izbjegavajte hidromasažne kadice

Zubek također preporučuje izbjegavanje hidromasažnih kadica za pedikuru u stilu jacuzzija. U njihovim cijevima i sustavima za cirkulaciju vode mogu se nakupljati i razmnožavati bakterije i plijesni, koje je izuzetno teško temeljito očistiti, što predstavlja značajan rizik za zdravlje klijenata.

Provjerite licence i postupke tehničara

U mnogim državama saloni i tehničari moraju imati važeće licence za legalno poslovanje, koje potvrđuju da su prošli obuku iz higijene, sanitacije i kontrole infekcija. Te bi licence trebale biti istaknute na vidljivom mjestu u salonu. Nakon što provjerite licencu, obratite pozornost na ruke tehničara.

"Tehničar bi trebao nositi čiste rukavice i oprati ruke između klijenata", kaže Zubek.

Foto: Shutterstock

Također upozorava na tehničare koji previše agresivno stružu ili rašpaju zadebljanu kožu, jer to može oštetiti zdravo tkivo i dovesti do boli, krvarenja i potencijalnih infekcija. Posebno savjetuje da ne dopustite tehničaru da reže ili gura zanoktice oštrim alatom.

"Zanoktice štite prostor oko nokta od bakterija, gljivica, prljavštine i drugih iritansa", objasnila je. "Recite tehničaru da izbjegava rezanje vaših zanoktica."

Što učiniti ako ipak dođe do infekcije?

Ako sumnjate na gljivičnu infekciju nokta, možete isprobati neki od lijekova protiv gljivica bez recepta. Ponekad čak i nanošenje mentolne masti može biti od pomoći. Međutim, dr. Zubek napominje da mnogi takvi tretmani nisu dovoljno učinkoviti, pa će možda biti potrebno posjetiti liječnika koji može propisati jači lokalni ili oralni lijek protiv gljivica.

"Ako sumnjate na bakterijsku infekciju, poznatu kao paronihija, odmah potražite liječničku pomoć, jer su za njezino liječenje često potrebni antibiotici", dodala je. Kao privremena pomoć mogu poslužiti topli oblozi.

Kao mjeru prevencije, Zubek savjetuje da izbjegavate brijanje nogu tjedan dana prije pedikure, jer brijanje može stvoriti sitne posjekotine kroz koje bakterije mogu ući u kožu. I na kraju, ako već imate gljivičnu infekciju, odgodite posjet salonu kako je ne biste proširili na druge.

