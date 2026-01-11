Vizažistica otkriva trik za žene iznad 40: Spriječite neželjenu posljedicu šminkanja

Nanošenje šminke na zrelu kožu može predstavljati izazov. Umjesto da prikriju nesavršenosti, tekući puder i korektor često se nakupljaju u sitnim linijama i borama, čineći ih još istaknutijima te stvarajući dojam teške šminke.

Koža tada može izgledati suho i opterećeno, umjesto svježe i njegovano. Međutim, poznata vizažistica nudi jednostavno rješenje – tehniku koja je postala iznimno popularna, a za koju tvrdi da je "najbolji savjet koji vam može dati", piše Express.

Foto: Shutterstock

Metoda za prirodan izgled tena

Katie Jane Hughes, 41-godišnja vizažistica koja živi i radi u New Yorku, podijelila je na društvenim mrežama tehniku koju opisuje kao toliko učinkovitu da je se korisnici teško odriču nakon prvog isprobavanja. Riječ je o metodi koju naziva "priprema kista", a koja osigurava besprijekoran i prirodan izgled tena uz korištenje minimalne količine proizvoda.

"Ova tehnika pružit će vašoj koži besprijekoran izgled, a istovremeno se neće činiti kao da uopće imate šminku", objasnila je Hughes u videu koji je privukao pozornost milijuna žena. Njezina je metoda osobito korisna za žene starije od četrdeset godina, čija koža zahtijeva pažljiviji pristup nanošenju podloge.

Postupak je iznimno jednostavan, a potrebni su vam samo tekući korektor pune pokrivnosti i jedan manji, gusti kist, poput onoga za nanošenje sjenila.

Prvo, istisnite vrlo malu količinu korektora ili tekućeg pudera na nadlanicu. Zatim uzmite kist te ga počnite utiskivati i temeljito umakati u proizvod na ruci. Cilj je da dlačice kista u potpunosti upiju proizvod, tako da na njegovoj površini ne ostane vidljiv višak. Kada se čini da je sav proizvod nestao unutar kista, spreman je za upotrebu.

Ovako pripremljenim kistom nježno prijeđite preko područja na licu koja zahtijevaju prekrivanje, poput podočnjaka, crvenila oko nosa i usta ili preko finih linija i bora. Budući da je proizvod ravnomjerno raspoređen duboko u dlačicama, na kožu se nanosi u iznimno tankom i ujednačenom sloju.

Prednosti ovakvog šminkanja

Glavna prednost ove tehnike jest što sprječava nakupljanje proizvoda u borama, što je čest problem kod izravnog nanošenja spužvicom ili prstima.

Budući da se koristi minimalna količina proizvoda, postiže se potpuna pokrivenost bez osjećaja težine na licu. Ten izgleda prirodnije, ujednačenije, a stapanje proizvoda s kožom znatno je lakše i brže.

"Ako nanesete debeli sloj pudera oko nosa, on će se vrlo brzo nakupiti u naborima", upozorava Hughes, ističući da je upravo to područje, uz ono oko očiju, najproblematičnije.

