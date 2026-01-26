Prišao joj na semaforu i počeo pucati: Majka tijelom zaštitila bebu i poginula

Mlada vozačica ubijena je dok je čekala zeleno svjetlo na semaforu na jugu Francuske u Nici, kada je njezinom automobilu prišao muškarac i zapucao kroz prozor. Dvadesettrogodišnjakinja se bacila da zaštiti svoju sedmomjesečnu beba, koja je bila u sjedalici na suvozačkom mjestu, ali njoj nije bilo spasa.

Vjeruje se da je počinitelj bivši partner njezine pomajke koji je imao zabranu prilaska, prenosi Le Monde. Francuski tužitelji potvrdili su da je počinitelj i službeno optužen za ubojstvo i da je uhićen.

Uhićen par dana prije ubojstva

Krvavi čin dogodio se nasred ceste, na raskrižju u blizini srednje škole, dok je vozačica čekala na semaforu. Počinitelj se dovezao skuterom i počeo pucati po automobilu u kojoj su se nalazili majka i dijete.

Majka je preminula, a beba je prošla neozlijeđena. Grad se odvezao da će bebi dodijeliti status državne štićenice u znak podrške tijekom odrastanja.

Ubojstvo je izazvalo veliki šok, ali i izljev tuge i bijesa u Nici jer je ubojica, 45-godišnjak rođen u Portugalu, samo nekoliko dana prije pritvoren zbog teškog napada na bivšu partnericu zbog čega mu je sud zabranio da joj prilazi.

Nakon smrti 23-godišnjakinje, ponovno je uhićen u subotu na periferiji Grassea, grada udaljenog 40 kilometara zapadno od Nice.

