Masovna pucnjava na nogometnom terenu: U pokolju nakon utakmice ubijeno 11 ljudi

Najmanje 11 ljudi je ubijeno, a još 12 ranjeno u nedjelju kada su naoružani pojedinci počeli pucati na nogometnom terenu u gradu Salamanci u središnjem Meksiku, priopćile su vlasti.

Gradonačelnik Salamanke Cesar Prieto kazao je u izjavi na društvenim mrežama da su naoružani napadači stigli nakon što je utakmica završila. Potvrdio je da su među ranjenima žene i maloljetnik, prenosi AP.

Motiv masovne pucnjave nije poznat.

Val nasilja

Deset ljudi poginulo je na mjestu, a jedna je kasnije umrla u bolnici.

Prieto je za "žalosni i kukavički" napad okrivio "val kriminala" u gradu i apelirao na predsjednicu Claudiju Sheinbaum da pomogne u kontroli i suzbijanju nasilja.

Ured glavnog tužitelja Guanajuata istražuje pucnjavu te u koordinaciji sa saveznim vlastima radi na pojačanju sigurnosti tog područja. "Odgovorni će biti pronađeni", najavio je gradonačelnik.

U Guanajuatu je prošle godine zabilježen najveći broj ubojstava u Meksiku, čineći je jednom od najopasnijih saveznih država u Meksiku. Mjesto je to borbi lokalna bande Santa Rosa de Lima i moćnog kartela Jalisco New Generation.

