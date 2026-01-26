Šipke, tenisice i krv kod Tuzle: 'Bio sam u ratu, ali ovo je nevjerojatno, imaju rupe po glavama'

U masovnoj tučnjavi Torcide i Delija u Tuzli privedeno je više od 90 osoba, a 23 su ozlijeđene, među kojima i jedan policajac.

Bosanskohercegovački mediji objavili su da je uhićeno 11 Hrvata - osmorica iz Splita, te pojedinci iz Ploča, Vinkovaca i Pule.

Tučnjava se dogodila u subotu navečer u blizini Međunarodne zračne luke Tuzla nakon što su navijači Crvene zvezde doputovali iz Malmöa gdje je beogradski klub odigrao utakmicu Europske lige.

"Krenuli smo vidjeti što se događa, da pomognemo. S par mojih prijatelja sam uletio u tučnjavu gdje su se ljudi udarali drškama, lancima, kamenjem, a prije toga sam vidio poskidanu odjeću po putu. Ljudi su goli bili, bacali su odjeću u kombije", rekao je svjedok Halid Alibašić za Radioteleviziju tuzlanskog kantona.

Foto: Rtvtk

"Po meni je tu bilo 100-150 ljudi najmanje. Ja sam bio u ratu, ali ovdje mi je bila veća trema. Bila je i policija. Nisi znao više koga da odvajaš s koga, trajalo je to sat vremena", kazao je mještanin.

Foto: Rtvtk

"Nama su javljali da su ulazili u kuće i nudili novce samo da ih se preveze odavde. Nudili su lijepe novce. Meni je osobno jedan ušao u auto. Ja sam izašao iz svog automobila, izvadio ključ, pobjegao, nisam znao kako da ga istjeram. Nitko tu ništa ne priča, tu se samo udara, svađa i psuje. To je bio jedan kaos, prvi ovakav u mom život".

Foto: Rtvtk

"Počeli su bježati kada se policija grupirala. Razdvajali su se u grupe, preskakali ograde i bježali. Mi smo se sa specijalnim odredom policije Tuzle kod škole uhvatili prvu grupu od njih devet. Specijalci ne znaju ova mjesta pa smo ja i par prijatelja kao mještani pomagali", opisivao je operaciju Alibašić koji je svjedočio teškim povredama.

Foto: Rtvtk

"Vidio sam teške povrede, vjerojatno su to ovih 20-30 koji su u bolnici. Glave su im razbijene, imaju rupe po glavama, molim Boga da prežive, ali su maksimalno izlupani. Ja sam dobio jedan udarac i javio sam se u hitnu i čekam snimanje. Samo jedan udarac u tijelo i jedan u koljeno, još sam pod tremom, a zamisli kad te netko stalno udara palicom. Ja i sin smo čitavu noć hodali po selu i hvatali ljude, ne mogu vjerovati", zaključio je Alibašić.