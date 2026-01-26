Sulude scene s ulice: Iz minobacača ispalili granatu na auto gradonačelnika

Gradonačelnik filipinskog grada Shariff Aguaka, Akmad Mitra Ampatuan, preživio je četvrti pokušaj atentata nakon što je na njegovo vozilo ispaljena granata u nedjelju ujutro.

Nadzorne kamere snimile su osumnjičenike kako izlaze iz bijelog kombija te usmjeravaju bacač granata na gradonačelnikom crni SUV u Barangay Poblacionu malo iza šest sati ujutro, prenosi ABS-CBN.

"Da vozilo nije bilo oklopno, gradonačelnik ne bi ostao živ", poručio je za lokalni medij DZMM glasnogovornik Ampatuana.

⚡️Gunmen ambushed a Philippine mayor’s convoy and hit his armored Toyota Land Cruiser with an RPG.



The blast damaged the vehicle but didn’t penetrate it.



The mayor escaped unharmed while two escorts were injured. pic.twitter.com/85jFUQ9IHI — The Global Monitor (@theglobal4u) January 26, 2026

Šire se snimke

Dvojica pripadnike gradonačelnikove pratnje su ranjena, ali su u stabilnom stanju.

Na snimkama s društvenih mreža, koje navodno prikazuju trenutak napada, vidi se kada naoružani pojedinci pucaju na gradonačelnikovo oklopno vozilo. Eksplozija je oštetila Toyota Land Cruiser RPG, ali nije ga probila.

Zatim se vraćaju u svoj kombi i bježe s mjesta napada.

Ovo je bio četvrti pokušaj atentata na gradonačelnika Ampatuana, nakon što je preživio napade 2010., 2014. i 2019. godine. Budući da je ranjen u zadnja dva napada, počeo je koristiti oklopna vozila.

Ne zna se je li napad bio politički motiviran.

