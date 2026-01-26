FREEMAIL
PREŽIVIO ZBOG JEDNE STVARI /

Sulude scene s ulice: Iz minobacača ispalili granatu na auto gradonačelnika

Sulude scene s ulice: Iz minobacača ispalili granatu na auto gradonačelnika
Foto: The Global Monitor/x, Screenshot

Dvojica pripadnike gradonačelnikove pratnje su ranjena, ali su stabilno

26.1.2026.
11:28
Dunja Stanković
The Global Monitor/x, Screenshot
Gradonačelnik filipinskog grada Shariff Aguaka, Akmad Mitra Ampatuan, preživio je četvrti pokušaj atentata nakon što je na njegovo vozilo ispaljena granata u nedjelju ujutro. 

Nadzorne kamere snimile su osumnjičenike kako izlaze iz bijelog kombija te usmjeravaju bacač granata na gradonačelnikom crni SUV u Barangay Poblacionu malo iza šest sati ujutro, prenosi ABS-CBN. 

"Da vozilo nije bilo oklopno, gradonačelnik ne bi ostao živ", poručio je za lokalni medij DZMM glasnogovornik Ampatuana.

Šire se snimke

Dvojica pripadnike gradonačelnikove pratnje su ranjena, ali su u stabilnom stanju. 

Na snimkama s društvenih mreža, koje navodno prikazuju trenutak napada, vidi se kada naoružani pojedinci pucaju na gradonačelnikovo oklopno vozilo. Eksplozija je oštetila Toyota Land Cruiser RPG, ali nije ga probila. 

Zatim se vraćaju u svoj kombi i bježe s mjesta napada. 

Ovo je bio četvrti pokušaj atentata na gradonačelnika Ampatuana, nakon što je preživio napade 2010., 2014. i 2019. godine. Budući da je ranjen u zadnja dva napada, počeo je koristiti oklopna vozila. 

Ne zna se je li napad bio politički motiviran. 

POGLEDAJTE VIDEO: Trenutak atentata na bivšeg šefa parlamenta: Prišao mu sa žutom torbom i izrešetao ga usred bijela dana

FilipiniGradonačelnikMinobacačAtentat
