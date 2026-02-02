Hajduk prodao velikog talenta za gotovo pet milijuna eura

Mladi hrvatski reprezentativac i ponajbolji igrač Hajduka u prvom dijelu sezone službeno je napustio "Majstore s mora" i potpisao za Udinese.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Talentiranog Trogiranina, koji je ove sezone "eksplodirao" i upao u prvu momčad Hajduka, Udinese je platio četiri i pol milijuna eura, a Mlačić će se odmah pridružiti desetoplasiranoj momčadi Serie A. Mlačić je s Udineseom potpisao ugovor do ljeta 2030. godine.

"HNK Hajduk i Udinese Calcio postigli su dogovor o transferu Branimira Mlačića te 18-godišnji stoper nogometnu karijeru nastavlja u redovima talijanskog prvoligaša.

Branimir je rođen u Trogiru te je i prve nogometne korake napravio u akademiji Nogometnog kluba Trogir 1912. S 11 godina preselio je na Poljud te je struci Hajdukove Akademije vrlo brzo pokazao kako posjeduje zanimljiv talent, uz sjajne mentalne i liderske karakteristike.

Kao kapetan predvodio je svoju kadetsku i juniorsku generaciju, a prelaskom u seniore njegova se karijera počela razvijati filmskom brzinom. Početkom ove sezone priključen je pripremama prve momčadi, da bi ubrzo postao neizostavan član početne postave.

Za Bijele je debitirao u pobjedi 2:1 protiv Zire na Poljudu, a posljednju službenu utakmicu odigrao je u porazu 2:1 od Istre 1961 na Poljudu. Ukupno je za Hajduk odigrao 19 službenih utakmica u kojima je upisao i dvije asistencije za svoje suigrače.

Brane, zahvaljujemo ti na svemu što si napravio za Hajduk. Želimo ti sve najbolje u budućoj karijeri, kao i na privatnom planu!", stoji u objavi Hajduka na njihovim službenim stranicama.

Branimir Mlacic è bianconero ⚪️⚫️

Il difensore croato firma fino al 2031 👇https://t.co/h9rT2Kcklw pic.twitter.com/xboSqosEFn — Udinese Calcio (@Udinese_1896) February 2, 2026

POGLEDAJTE VIDEO: Šoštarić: 'Srca su nam puna! Hvala svima, ova medalja pripada svakom tko je bio uz nas'