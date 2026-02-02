FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLUŽBENO /

Hajduk prodao velikog talenta za gotovo pet milijuna eura

Hajduk prodao velikog talenta za gotovo pet milijuna eura
×
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Za Hajduk je odigrao 19 utakmica, a Transfermarkt ga procjenjuje na četiri milijuna eura.

2.2.2026.
22:16
Sportski.net
Zvonimir Barisin/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mladi hrvatski reprezentativac i ponajbolji igrač Hajduka u prvom dijelu sezone službeno je napustio "Majstore s mora" i potpisao za Udinese.

Talentiranog Trogiranina, koji je ove sezone "eksplodirao" i upao u prvu momčad Hajduka, Udinese je platio četiri i pol milijuna eura, a Mlačić će se odmah pridružiti desetoplasiranoj momčadi Serie A. Mlačić je s Udineseom potpisao ugovor do ljeta 2030. godine.

"HNK Hajduk i Udinese Calcio postigli su dogovor o transferu Branimira Mlačića te 18-godišnji stoper nogometnu karijeru nastavlja u redovima talijanskog prvoligaša.

Branimir je rođen u Trogiru te je i prve nogometne korake napravio u akademiji Nogometnog kluba Trogir 1912. S 11 godina preselio je na Poljud te je struci Hajdukove Akademije vrlo brzo pokazao kako posjeduje zanimljiv talent, uz sjajne mentalne i liderske karakteristike.

Kao kapetan predvodio je svoju kadetsku i juniorsku generaciju, a prelaskom u seniore njegova se karijera počela razvijati filmskom brzinom. Početkom ove sezone priključen je pripremama prve momčadi, da bi ubrzo postao neizostavan član početne postave.

Za Bijele je debitirao u pobjedi 2:1 protiv Zire na Poljudu, a posljednju službenu utakmicu odigrao je u porazu 2:1 od Istre 1961 na Poljudu. Ukupno je za Hajduk odigrao 19 službenih utakmica u kojima je upisao i dvije asistencije za svoje suigrače.

Brane, zahvaljujemo ti na svemu što si napravio za Hajduk. Želimo ti sve najbolje u budućoj karijeri, kao i na privatnom planu!", stoji u objavi Hajduka na njihovim službenim stranicama.

POGLEDAJTE VIDEO: Šoštarić: 'Srca su nam puna! Hvala svima, ova medalja pripada svakom tko je bio uz nas'

HajdukUdinese
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SLUŽBENO /
Hajduk prodao velikog talenta za gotovo pet milijuna eura