Mit o detoksikaciji kože: Obećava se čudo, ali ovo vam nitko ne govori

Termin "detoksikacija kože" postao je široko rasprostranjen u kozmetičkoj industriji, obećavajući čist, pročišćen i blistav ten. Tržište i digitalni mediji obiluju proizvodima koji se promoviraju kao sredstva za "izvlačenje toksina" i uklanjanje nečistoća.

Postavlja se pitanje što se uistinu krije iza ovog popularnog koncepta te postoji li stvarna fiziološka potreba za takvim tretmanima, piše Medical News Today.

Mehanizmi tjelesne detoksikacije

Ključnu ulogu u eliminaciji štetnih tvari iz organizma ne obavlja koža, već unutarnji organi. Jetra i bubrezi funkcioniraju kao sofisticirani sustav za filtraciju, kontinuirano prerađujući i izlučujući toksine iz krvotoka.

Primarna funkcija kože je, s druge strane, zaštitna barijera koja štiti organizam od vanjskih čimbenika kao što su zagađenje, mikroorganizmi i UV zračenje.

Iako se znojenjem mogu izlučiti minimalne količine određenih tvari, tvrdnja da se koža može "pročistiti" od toksina putem pora nema znanstvenu osnovu. Stručnjaci za njegu kože se slažu da je uloga kože u detoksikaciji minimalna. Stoga, kada kozmetička industrija koristi termin "detoks", on se uglavnom odnosi na proces dubinskog čišćenja površine kože, a ne na eliminaciju toksina iz organizma.

Što 'detoks' proizvodi zaista čine?

Takozvani "detoks" proizvodi, poput maski i tretmana, nisu bez učinka, no njihova primarna funkcija nije eliminacija sistemskih toksina iz tijela. Njihova je svrha uklanjanje površinskih nečistoća, uključujući višak sebuma, odumrle stanice epiderme, ostatke kozmetičkih proizvoda i čestice iz okoliša. Sastojci poput gline ili aktivnog ugljena djeluju adsorbentno, što znači da na svoju površinu vežu masnoće i nečistoće iz pora.

Takav postupak temeljitog čišćenja može privremeno poboljšati izgled tena, smanjiti vidljivost pora i pridonijeti svježijem izgledu kože. Ipak, ključna je umjerenost. Prekomjerna ili prečesta primjena agresivnih proizvoda može narušiti prirodnu hidrolipidnu barijeru kože, što može rezultirati isušivanjem, iritacijama i povećanom osjetljivošću.

Podržavanje zdravlje kože iznutra i izvana

Umjesto oslanjanja na marketinške koncepte, ključ zdravlja kože leži u podržavanju prirodnih tjelesnih funkcija i provođenju dosljedne i adekvatne njege.

Uravnotežena prehrana bogata antioksidansima, prisutnima u namirnicama poput bobičastog voća, orašastih plodova i tamnozelenog lisnatog povrća, pomaže u neutralizaciji slobodnih radikala, koji su jedan od glavnih uzročnika preuranjenog starenja kože. Adekvatan unos vode ključan je za održavanje hidratacije cijelog organizma te za potporu optimalnoj funkciji bubrega.

Kvalitetna rutina njege ne podrazumijeva nužno složene postupke. Redovito, ali nježno čišćenje, primjena hidratantne kreme prilagođene tipu kože te svakodnevna zaštita od sunčevog zračenja predstavljaju temeljne stupove zdravlja kože.

