Ella Dvornik šokirala: 'Opet idem tjedan dana živjeti sa svojim bivšim'

Ella Dvornik (34), influencerica i poduzetnica, iznenadila je pratitelje objavom na društvenim mrežama u kojoj je otkrila da ovaj tjedan ponovno živi s bivšim suprugom i djecom u kući u Istri. Video koji je objavila na Instagramu izazvao je brojne reakcije zbog neuobičajene obiteljske situacije.

Ella je objasnila da svaki put kada dođe njezin tjedan sa djecom, sedam dana provodi u istoj kući s bivšim suprugom Charlesom Pearceom.

„Opet idem tjedan dana živjeti sa svojim bivšim“, rekla je te dodala kako ovaj put nosi samo osnovne stvari jer joj se, kako kaže, „ne da glumiti sređivanje“.

Posebno je naglasila da je kuća vrlo hladna, unatoč tome što u njoj, kako ironično kaže, „proživljavaju apsolutni pakao na zemlji“.

Podijeljeno skrbništvo

Influencerica je ranije objasnila da s bivšim suprugom ima podijeljeno skrbništvo nad kćerima, ali da je sudskom privremenom mjerom određeno kako djevojčice trenutačno žive s ocem u obiteljskoj kući u Istri. Ella, pak, živi kao podstanarka u Novom Zagrebu.

Ono što je mnoge posebno iznenadilo jest činjenica da Ella i bivši suprug tijekom njezina tjedna s djecom žive svi zajedno.

„Sedam dana živimo svi zajedno, svaki drugi tjedan – sretna obitelj“, objasnila je te dodala da se i ona i bivši suprug pokušavaju nositi s tom situacijom na najbolji mogući način.

