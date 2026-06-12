Bračni par teško ozlijeđen nakon eksplozije: 'Mogao je pobjeći, ali vratio se po mene'

Bračni par koji se oporavlja od teških opeklina zadobivenih u eksploziji njihovog kamiona s hranom svjedoči o odluci u djeliću sekunde koja im je spasila živote. Tim McPherson vratio se u buktinju kako bi iz sigurne smrti izvukao suprugu Tiffany, a njihova priča o hrabrosti i ljubavi obišla je svijet.

Tim i Tiffany pripremali su se za novi radni dan u svom popularnom kamionu s tacosima, nazvanom "TNT Tacos", kada je 4. lipnja snažna eksplozija raznijela vozilo. Incident se dogodio u gradu Huntingdonu u Tennesseeju, a eksplozija je uništila njihov posao i oboje ih ostavila s teškim opeklinama drugog i trećeg stupnja na gotovo 30 posto tijela.

Eksplozija uništila sve u trenu

Prema informacijama koje je na stranici GoFundMe podijelila njihova kći Jada Pastrana, par je helikopterom prevezen u bolnicu u Nashvilleu, gdje je započelo njihovo dugotrajno liječenje. Iako je istraga o uzroku eksplozije još u tijeku, istražitelji sumnjaju na curenje propana kao najvjerojatniji uzrok nesreće, piše People.

U trenucima nakon prve operacije, Tiffany je otkrila dramatične detalje. Ispričala je kako ju je silina eksplozije bacila preko cijelog kamiona i prikovala za zid, dok je Tima udar odbacio prema izlazu.

On je imao otvoren put prema spasu, no donio je odluku koja je zadivila sve. "Tim je mogao lako pobjeći, ali odlučio se vratiti po mene i izvući me van", napisala je Tiffany.

Foto: Shutterstock

"Morao je ponovno proći kroz pakao eksplozije prije nego što nas je oboje izbacio kroz vrata i spasio nam živote", dodala je. Ironično, samo dan nakon tragedije, par je u bolničkom krevetu obilježio 25. godišnjicu braka.

Dug put do oporavka

Oporavak supružnika trajat će mjesecima. Unatoč težini ozljeda, oboje su pri svijesti i komuniciraju.

Ovaj tragični događaj ponovno je otvorio pitanje sigurnosti pokretnih ugostiteljskih objekata. Iako ne postoje precizni podaci o požarima na kamionima s hranom, Nacionalna udruga za zaštitu od požara (NFPA) ističe kako su u komercijalnim kuhinjama glavni uzroci požara problemi s opremom za kuhanje i električnim sustavima.

Kod pokretnih objekata, korištenje propana predstavlja značajan dodatni rizik. Ovaj incident podsjetio je na tragediju u Philadelphiji 2014. godine, kada su u eksploziji kamiona s hranom poginule dvije osobe, što je potaknulo pozive na strože i standardizirane sigurnosne propise.

Par je sada usredotočen na ozdravljenje te su izrazili duboku zahvalnost za nevjerojatnu podršku koju su dobili od obitelji, prijatelja, pa čak i potpunih stranaca. "Tim i ja smo preživjeli i sada smo u procesu preživljavanja", napisala je Tiffany. "Zauvijek ćemo biti zahvalni na ljubavi i podršci."

Posebno se zahvalila hitnim službama, medicinskim timovima i svim članovima zajednice koji su im pomogli nakon eksplozije. "Ogromna hvala hitnoj pomoći, vatrogascima, policajcima, našim mušterijama i svakoj osobi koja nam je pomogla da preživimo ovo iskušenje", poručila je. Iako je pred njima dug put, Tiffany ostaje puna nade. "Uz Božju pomoć, pomoć svih vas i ovih fantastičnih medicinskih sestara, liječnika i kirurga, bit ćemo dobro. Samo će trebati vremena."

POGLEDAJTE GALERIJU