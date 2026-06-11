Zbog botoksa nije mogla disati: 'Bila sam prestravljena, mislila sam da ću umrijeti'

Jen Hauer (41), majka troje djece iz Cincinnatija, imala je zastrašujuće iskustvo nakon estetskog tretmana botoksom koji ju je ostavio u strahu za vlastiti život. Nakon što je primijetila bore tijekom Zoom poziva, odlučila se na zahvat koji se pretvorio u noćnu moru, uzrokujući joj probleme s disanjem i gutanjem te sumnju na botulizam, po život opasno stanje.

'Zoom efekt' i odluka koja je sve promijenila

Tijekom pandemije koronavirusa 2020. godine, Jen, koja je tada imala 35 godina, počela je raditi od kuće. Kao i mnogi drugi, sate je provodila na videopozivima, neprestano promatrajući vlastito lice na ekranu.

"Vidjela sam se izbliza i počela se osjećati nesigurno zbog bora oko očiju", ispričala je. Taj fenomen, poznat i kao "Zoom Boom", doveo je do porasta popularnosti estetskih zahvata diljem svijeta.

Kada su se u svibnju 2020. ukinule mjere zatvaranja, Jen se naručila na svoj prvi tretman botoksom. Budući da joj je to bio prvi put, primila je vrlo malu količinu, samo tri jedinice u svako područje oko očiju, a zahvat je obavila medicinska sestra. "Nisam primijetila neku veliku razliku", rekla je. Iako ima povijest autoimunih poremećaja i brinula se zbog moguće reakcije, nakon prvih injekcija osjećala se dobro, pa se u prosincu iste godine odlučila vratiti po još.

Kobni drugi tretman i borba za zrak

Osjećajući se sigurnije, ovaj put je zatražila četiri do pet jedinica botoksa u čelo i oko očiju. Iste večeri, baš kad se spremala na spavanje, počela je osjećati da teško diše i guta.

"Nisam mogla doći do daha, mislila sam: 'Što se događa, jesam li popila dovoljno vode?'", prisjetila se.

Shvativši da bi njezini simptomi mogli biti povezani s botoksom koji je primila ranije tog dana, počela je pretraživati nuspojave na internetu. Tada je otkrila da injekcija može uzrokovati otežano disanje i gutanje, što su simptomi botulizma - rijetkog, ali ozbiljnog stanja koje nastaje kada previše botulinskog toksina uđe u organizam.

Svatko tko osjeti ovakve teške nuspojave trebao bi odmah potražiti liječničku pomoć. No, unatoč panici, Jen je odlučila ne ići u bolnicu.

Foto: Shutterstock

'Bila sam prestravljena da ću umrijeti u snu'

"Trebala sam otići u bolnicu, ali bilo me sram. Mislila sam da mi nitko neće vjerovati", priznala je. Umjesto toga, kako piše Mirror, odlučila je "izdržati" i ostala je budna cijelu noć.

"Bila sam prestravljena da ću umrijeti u snu", kazala je.

Pila je čašu za čašom vode u pokušaju da "ispere" toksin iz svog sustava.

"Sjećam se da sam pomislila kako više nikada neću riskirati svoje zdravlje samo da bih izgledala fizički bolje za druge. Apsolutno nije vrijedno toga", rekla je Jen. "Što da sam umrla ili izgubila sposobnost gutanja? To je moglo promijeniti cijeli tijek mog života i života moje obitelji, samo zato što nisam htjela bore na licu. Činilo mi se sebično."

Do jutra joj se disanje vratilo u normalu, no njezine muke nisu bile gotove. Sljedećih mjesec dana patila je od intenzivnih migrena i bolova u čeljusti. "Nikada prije nisam imala ništa slično, nikad ne patim od migrena, tako da je to moralo biti od botoksa", kazala je.

Dugotrajne posljedice botoksa

U razdoblju nakon tretmana, Jen je razvila i probleme s histaminom, zbog čega bi dobila osip nakon konzumiranja hrane bogate histaminima, poput čokolade. Studija koju su 2023. proveli profesori sa Sveučilišnog koledža u Londonu (UCL) pokazala je da je čak 69 posto ispitanika prijavilo dugoročne nuspojave nakon injekcija botulinskog toksina, uključujući probleme s histaminom i autoimune reakcije.

Njezin slučaj, iako ekstreman, nije jedini. Medicinski stručnjaci upozoravaju da se problemi s disanjem i gutanjem mogu pojaviti ako se toksin proširi izvan mjesta ubrizgavanja i uđe u krvotok, što može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) nedavno je izdao upozorenje nakon što su deseci žena prijavili štetne reakcije nakon primanja krivotvorenog ili nepropisno primijenjenog botoksa, pri čemu su neke bile hospitalizirane zbog sumnje na botulizam.

Jen su bile potrebne dvije godine da se u potpunosti oporavi. "Izliječila sam se pijući juhu od kostiju, vodu s limunom i jedući cjelovitu hranu", objasnila je.

Nakon svega što je proživjela, Jen je prihvatila prirodno starenje i postala zagovornica pozitivnog stava prema vlastitom tijelu. Sada upozorava druge na rizike povezane s botoksom.

"Potrebno je više svijesti o rizicima. Nikada mi nisu pročitali nuspojave niti mi rekli na što trebam paziti", zaključila je. "Samo želim educirati žene i pomoći im da shvate da nije vrijedno izgubiti zdravlje zbog izgleda."

POGLEDAJTE GALERIJU