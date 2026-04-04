Neki preventivni anti-age tretmani mogu vas postariti: 'Ovo trebate izbjegavati'

"Mama, stvara mi se sitna bora - misliš li da bih to trebala tretirati?" To je pitanje koje je nedavno postavila 23-godišnja kći dermatologinje Justine Hextall, Grace, pokazujući na jedva vidljivu liniju na, po mišljenju svoje majke, savršeno mladenačkom čelu. Pod "tretirati" mislila je na injekcije botoksa, a Hextall priznaje da joj je srce potonulo.

Kao dermatologinja, Hextall se svakodnevno susreće s djevojkama u dvadesetima koje traže tretmane protiv starenja. Iako ju je kćerino pitanje zabrinulo, nažalost je nije iznenadilo. Trend takozvane "prejuvenacije", odnosno prevencije starenja prije nego što se ono uopće pojavi, postao je kulturni fenomen. No, kako objašnjava, ne samo da je znanstveno neutemeljen, već može dovesti do potpuno suprotnog učinka i učiniti da mlade žene izgledaju starije.

Mit o 'prejuvenaciji' i pritisak društvenih mreža

Ideja da se starenje kože može "otkazati" ako se s estetskim tretmanima krene dovoljno rano započela je prije desetak godina, a u posljednjih pet se proširila poput požara putem društvenih mreža. Mnogi mladi ljudi, uglavnom djevojke, osjećaju ogroman pritisak da usvoje ovaj pristup, vjerujući da je to provjerena činjenica.

To brine dr. Hextall jer se mlade djevojke izlažu nepotrebnim rizicima, ali i zato što je to potencijalno potpun gubitak vremena i novca. U svojoj praksi redovito odbija takve zahtjeve jer smatra da je njezina dužnost zaštititi pacijente od neopravdanih procedura.

Skrivene opasnosti botoksa i filera za mladu kožu

Kada se mišić na licu kontrahira, koža iznad njega se nabora, stvarajući bore. Botoks djeluje tako da blokira kemijske poruke koje živci šalju mišićima, čime ih opušta i izglađuje fine linije. No, ono što zvuči bezazleno krije potencijalne dugoročne posljedice, pogotovo ako se s tretmanima započne prerano.

Rizik od atrofije mišića

Ako se mišić ne koristi jer je "zamrznut" botoksom, postoji rizik od atrofije, odnosno slabljenja i propadanja mišića. Istraživanja na životinjama pokazala su zabrinjavajuće rezultate, sugerirajući da dugotrajna upotreba botulinskog toksina može dovesti do trajnog slabljenja mišića. U nekim studijama, snaga mišića nije se vratila u normalu ni šest mjeseci nakon posljednje injekcije.

Iako je rizik minimalan ako se s botoksom počne u srednjim godinama, idealno ne prije kasnih tridesetih, Hextall upozorava da se ne mogu dati ista jamstva nekome tko počne s 20 godina. Jednostavno se ne znaju dugoročne posljedice. Kritično je to što osobi od 20 godina botoks ne treba, pa nema smisla izlagati je riziku.

Sindrom 'prepunjenog lica' i zamor od filera

Fileri, gelaste tvari poput hijaluronske kiseline koje se koriste za popunjavanje bora i vraćanje volumena, također nisu bezopasni. Ako se ubrizgaju na krivo mjesto, mogu blokirati krvnu žilu, što može dovesti do odumiranja tkiva, ružnih ožiljaka ili čak sljepoće.

Osim toga, stručnjaci sve više prepoznaju takozvani "sindrom prepunjenog lica". Pretjerana upotreba filera, osobito u središnjem dijelu lica, s vremenom može opteretiti tkivo i rastegnuti kožu. To stvara "zamor od filera", stanje u kojem je potrebno sve više volumena za održavanje izgleda, što u konačnici dovodi do teškog i ostarjelog izgleda. Nije ni čudo da je jedan od rastućih trendova otapanje postojećih filera kako bi se lice vratilo u prirodno stanje, o čemu svjedoče brojne javne osobe i influenceri na društvenim mrežama.

Zašto mlađe lice izgleda starije?

Tužna istina je da botoks ili fileri u mladoj dobi zapravo mogu učiniti da djevojke izgledaju starije. Naš mozak je nevjerojatno vješt u "čitanju" lica. Kada upoznamo nekoga, složeni sustav u mozgu procjenjuje dob lica. Od mladog i zdravog lica očekuje gipku, hidratiziranu kožu ujednačenog tona koja dobro reflektira svjetlost, te lice koje se prirodno kreće i ima mnoštvo mikroekspresija, piše Daily Mail.

Lice koje je djelomično zamrznuto botoksom ili napuhano filerima ne odgovara toj predodžbi. Mozak registrira da nešto nije u redu i šalje signal upozorenja. Zbog toga se ponekad ljudi uhvate kako misle "nešto mi ne odgovara na tom licu" ili "što je ta osoba radila s licem?". Taj osjećaj nesklada čini da lice percipiramo kao manje prirodno i, paradoksalno, starije. Estetski svijet se stoga sve više okreće takozvanom "tihom luksuzu" u ljepoti, gdje je cilj izgledati odmorno i svježe, a ne "uređeno".

Što je stvarna tajna zdrave i mladolike kože?

Dr. Hextall frustrira što postoje jednostavni i sigurni načini na koje mlade žene mogu njegovati svoju kožu bez drastičnih mjera. Otprilike 80 posto vidljivog starenja uzrokovano je vanjskim faktorima poput UV zračenja i zagađenja, koji razgrađuju kolagen i elastin - temelje mladenačke kože.

Ponekad joj ljudi daju komplimente za kožu, a ona misli da to ima puno veze s činjenicom da svakodnevno nanosi kremu za sunčanje još od svoje 23. godine. Također, čvrsto vjeruje u korištenje seruma s vitaminom C svako jutro, koji štiti od oštećenja uzrokovanih suncem i zagađenjem.

To, uz puno vode, dobru prehranu, nježan ali učinkovit hidratantni losion (što je na kraju uspjela uvjeriti i svoju kćer Grace da je sve što joj treba) i blagi čistač, jedino je što je ovim djevojkama potrebno.

Naša lica, baš kao i naša tijela, evoluiraju. Mladi se ne bi trebali brinuti o tome kako će izgledati desetljećima kasnije. To je gubitak njihove mladosti.

